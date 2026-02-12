Antoine Dupont empêtré dans une polémique, le XV de France réagit : «C’est un sujet…»

Amadou Diawara

Antoine Dupont et Anthony Jelonch défendent tous les deux les couleurs du Stade Toulousain, et ils sont soupçonnés d'avoir trouvé un moyen de contourner la règle du plafond salarial. En effet, les deux joueurs auraient signé des contrats de droit à l'image avec un partenaire qui ne ferait pas vraiment appel à leurs services.

Depuis 2010, la LNR (Ligue Nationale de Rugby) a mis en place un salary cap. En effet, les clubs du Top 14 sont soumis à un plafonnement sur leur masse salariale totale. Cette saison, les pensionnaires de l'élite ne doivent pas dépasser 10,7M€ pour payer leurs joueurs.

Fabien Galthié se prononce sur l'affaire Dupont-Jelonch D'après les indiscrétions de L'Equipe, divulguées ce mardi, le Stade Toulousain aurait trouvé le moyen de contourner le plafond salarial. Pour qu'Antoine Dupont et Anthony Jelonch puissent disposer d'un contrat XXL, le club aurait fait appel à un tiers. En effet, les deux stars françaises ont signé un contrat de droit à l'image avec 3S-Alyzia. L'entreprise spécialisée dans les services aéroportuaires étant un partenaire du Stade Toulousain jusqu'en 2027. Toutefois, 3S-Alyzia n'exploiterait pas vraiment l'image d'Antoine Dupont et d'Anthony Jelonch. En effet, L'Equipe affirme n'avoir trouvé aucune trace d'une utilisation de leur image. Pourtant, à en croire L'Equipe, Anthony Jelonch (36 sélections) aurait touché au total 170 000€ de la part d’3S-Alyzia entre 2022 et 2024, et ce, sans contrepartie évidente. En ce qui concerne Antoine Dupont, il aurait empoché près de 200 000€ par saison depuis 2017, soit un total de 1,8M€.