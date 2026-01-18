Rupture de Florent Manaudou : «C'est terminé», l'annonce choc à son ex !

Amadou Diawara

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars avec Elsa Bois. Comme l'a avoué Lola Dumenil, son ex, le nageur a mis un terme à leur relation avant la diffusion du premier prime de l'émission. D'après la jeune femme, Florent Manaudou a rompu de manière brutale, mais elle garde tout de même un bon souvenir de leur relation.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou faisait partie du casting. En effet, le nageur faisait équipe avec Elsa Bois dans l'émission. Ayant terminé à la deuxième place, derrière Lenie et Jordan Mouillerac, le couple de danseurs vit aujourd'hui une idylle amoureuse.

Florent Manaudou : Lola Dumenil annonce une séparation brutale Lorsque la dernière édition de Danse avec les Stars a démarré, Florent Manaudou était en couple avec Lola Dumenil. Mais comme l'a reconnu la jeune femme, le nageur a rompu avec elle juste avant la diffusion du premier prime de l'émission.