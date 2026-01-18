Rupture de Florent Manaudou : «C'est terminé», l'annonce choc à son ex !

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars avec Elsa Bois. Comme l'a avoué Lola Dumenil, son ex, le nageur a mis un terme à leur relation avant la diffusion du premier prime de l'émission. D'après la jeune femme, Florent Manaudou a rompu de manière brutale, mais elle garde tout de même un bon souvenir de leur relation.
Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou faisait partie du casting. En effet, le nageur faisait équipe avec Elsa Bois dans l'émission. Ayant terminé à la deuxième place, derrière Lenie et Jordan Mouillerac, le couple de danseurs vit aujourd'hui une idylle amoureuse.
Florent Manaudou : Lola Dumenil annonce une séparation brutale
Lorsque la dernière édition de Danse avec les Stars a démarré, Florent Manaudou était en couple avec Lola Dumenil. Mais comme l'a reconnu la jeune femme, le nageur a rompu avec elle juste avant la diffusion du premier prime de l'émission.
«Ça faisait un peu mal au ventre»
« Comment est née notre histoire ? C’est moi qui lui ai envoyé un message sur Instagram. Quand est-ce que nous avons rompu ? Juste avant la diffusion du premier prime (de Danse avec les Stars saison 14) Du jour au lendemain, il m’a dit : “C’est terminé”. Sans trop donner de raison. Et puis je n’ai plus jamais eu de nouvelles. Du jour au lendemain. La rupture, qui a été cachée au public pendant longtemps ? Premier prime, je recevais 600 messages par jour. Il y avait des jours où ça faisait un peu mal au ventre. Et en fait, pendant toute la saison, ça a été ça. (...) J’ai vécu une très belle relation avec lui. Que ça se termine comme ça, c’est compliqué, mais voilà… après on avance », a confié Lola Dumenil, l'ex de Florent Manaudou, lors d'un entretien diffusé sur le podcast du créateur de contenu : LeBouseuh.