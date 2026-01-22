Danse avec les stars : Un secret de famille balancé par Laure Manaudou

Comme son frère, Laure Manaudou va participer à l'émission Danse avec les Stars. Très heureuse et très motivée à l'idée d'être présente dans cette saison 15, la championne olympique a raconté la façon dont elle avait appris la nouvelle à ses enfants. Et sa fille était notamment ravie de savoir qu'elle côtoierait la créatrice de contenus Juju Fitcats, elle aussi présente au casting.
Le casting de la saison 15 de Danse avec les Stars est officiellement est connu, et cette année, Laure Manaudou essaiera de faire aussi bien que son frère Florent, finaliste lors de la précédente édition. Avec son danseur Christian Millette, la championne olympique aura l'intention d'aller aussi loin, et visiblement elle pourra compter sur le soutien de ses enfants, qui semblent particulièrement attirés par le casting.
La fille de Laure Manaudou adore Juju Fitcats et «son mec»
« Mes enfants ont déjà regardé l'émission l'année dernière puisqu'il y avait mon frère. Mes deux garçons m'ont simplement dit : 'Ah, ok...'. Je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte pour l'instant », raconte Laure Manaudou auprès de Télé-Loisirs, avant de s'amuser du fait que sa fille Manon soit beaucoup plus intéressée : « Ma fille m'a dit que c'était trop cool parce qu'il y a Juju Fitcats dans le casting et qu'elle adore son mec ». La créatrice de contenus a effectivement épousé Tibo InShape en 2025 qui n'est autre que le plus gros YouTubeur de France, suivi par 27 millions de personnes. « J'attends juste que mes enfants me regardent avec des étoiles dans les yeux en me disant : 'Maman sait danser !'. Je pense que je le fais pour ça aussi », ajoute Laure Manaudou.
Néanmoins, la grande championne qu'est Laure Manaudou a également des ambitions dans cette compétition et elle a pu compter sur les conseils de son frère. « J’ai zéro pression d’être finaliste car je suis vraiment en dessous de lui niveau danse. (...) La dernière fois que j’ai dansé ça devait être du rock, j’en ai fait trois fois quand j’avais douze ans ! Il m’a dit de ne pas trop le prendre comme une compétition car il sait que nous les sportifs on a envie de réussir, parfois d’être très scolaire pour aller tout droit vers un objectif. Donc il m’a surtout répété qu’il fallait prendre du plaisir sans trop se mettre la pression », raconte la sœur de Florent Manaudou, rapportée par Le Figaro.