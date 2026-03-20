XV de France : Les successeurs de Bielle-Biarrey trouvés, Galthié donne deux noms

A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey a encore une fois crevé l’écran avec le XV de France à l'occasion du Tournoi des VI Nations. L’ailier de l’UBB a empilé les essais, confirmant ainsi tout son potentiel. Mais voilà, LBB n’est plus la révélation qu’il avait pu être lors du Tournoi des VI Nations disputé il y a un an. Mais en 2026, il y en a eu d’autres avec le XV de France et Fabien Galthié a donné des noms.
Titré en 2025, le XV de France a donc réussi à conserver sa couronne en remportant le Tournoi des VI Nations en 2026. Les hommes de Fabien Galthié ont dû s’arracher face à l’Angleterre pour soulever le trophée et ils y sont parvenus grâce notamment à un Louis Bielle-Biarrey de gala. Comme à son habitude, l’ailier de l’UBB a été impressionnant et c’est ainsi qu’il avait fini le Crunch en ayant inscrit 4 essais. Aujourd’hui, Bielle-Biarrey s’impose ainsi comme l’un des cadres du XV de France après avoir été la révélation du Tournoi des VI Nations en 2025.
« Cette année, nos révélations se nomment Théo Attissogbe et Oscar Jegou »
Il y a un an, on n’avait ainsi d’yeux que pour Louis Bielle-Biarrey, alors révélation du XV de France lors du Tournoi des VI Nations 2025. Quid de celles de l’édition 2026 ? Fabien Galthié a trouvé deux successeurs à LBB. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, le sélectionneur français a confié : « L’an dernier, Louis Bielle-Biarrey avait été la révélation avec Paul Boudehent. Cette année, nos révélations se nomment Théo Attissogbe et Oscar Jegou. Quelle activité, quelle présence autour du ballon, quel talent. Je n’oublie pas non plus Matthieu Jalibert. Il était important qu’il gagne une compétition avec nous ».
Galthié donne les 5 meilleurs Français du Tournoi des VI Nations
Fabien Galthié a ainsi mis en avant Théo Attissogbe et Oscar Jegou. D’ailleurs, à l’occasion de son passage au micro de RMC, le sélectionneur du XV de France a cité ses deux joueurs parmi les 5 meilleurs Français du Tournoi des VI Nations : « Pour moi, dans le tournoi, les 5 joueurs, les 5 meilleurs : Jean-Baptiste Gros, révélation Oscar Jegou, Théo Attissogbe, Matthieu Jalibert confirmation, et bien sûr la solidité de Thomas Ramos. Voilà les joueurs du tournoi ».