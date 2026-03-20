XV de France : Les successeurs de Bielle-Biarrey trouvés, Galthié donne deux noms

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey a encore une fois crevé l’écran avec le XV de France à l'occasion du Tournoi des VI Nations. L’ailier de l’UBB a empilé les essais, confirmant ainsi tout son potentiel. Mais voilà, LBB n’est plus la révélation qu’il avait pu être lors du Tournoi des VI Nations disputé il y a un an. Mais en 2026, il y en a eu d’autres avec le XV de France et Fabien Galthié a donné des noms.

Titré en 2025, le XV de France a donc réussi à conserver sa couronne en remportant le Tournoi des VI Nations en 2026. Les hommes de Fabien Galthié ont dû s’arracher face à l’Angleterre pour soulever le trophée et ils y sont parvenus grâce notamment à un Louis Bielle-Biarrey de gala. Comme à son habitude, l’ailier de l’UBB a été impressionnant et c’est ainsi qu’il avait fini le Crunch en ayant inscrit 4 essais. Aujourd’hui, Bielle-Biarrey s’impose ainsi comme l’un des cadres du XV de France après avoir été la révélation du Tournoi des VI Nations en 2025.

Louis Bielle-Biarrey : Le XV de France obligé de le calmer en coulisses ? https://t.co/dGJ4NtKXUU — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Cette année, nos révélations se nomment Théo Attissogbe et Oscar Jegou » Il y a un an, on n’avait ainsi d’yeux que pour Louis Bielle-Biarrey, alors révélation du XV de France lors du Tournoi des VI Nations 2025. Quid de celles de l’édition 2026 ? Fabien Galthié a trouvé deux successeurs à LBB. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, le sélectionneur français a confié : « L’an dernier, Louis Bielle-Biarrey avait été la révélation avec Paul Boudehent. Cette année, nos révélations se nomment Théo Attissogbe et Oscar Jegou. Quelle activité, quelle présence autour du ballon, quel talent. Je n’oublie pas non plus Matthieu Jalibert. Il était important qu’il gagne une compétition avec nous ».