Antoine Dupont provoque un transfert au Stade Toulousain !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une parenthèse olympique puis une grave blessure au genou, Antoine Dupont a peu joué ces derniers mois avec le Stade Toulousain. Cependant, le capitaine du XV de France va cette fois-ci pouvoir aborder plus sereinement cette de saison, ce qui va provoquer de gros changements au sein de l'effectif. Et une première victime est connue.

Le Stade Toulousain n'a pas eu la joie de pouvoir s'appuyer régulièrement sur son capitaine ces derniers mois. Et pour cause, après sa parenthèse olympique et la longue préparation pour obtenir l'or à Paris en 2024, Antoine Dupont s'était gravement blessé en mars 2025 avec le XV de France et n'est revenu à la compétition qu'en novembre dernier. Les Rouge et Noir avaient cependant anticipé cette situation en recrutant le demi-de-mêlée japonais Naoto Saito qui s'est partagé le poste avec Paul Graou en l'absence d'Antoine Dupont.

Antoine Dupont - Le malaise confirmé avec le XV de France : «Pour lui ça a a été difficile» https://t.co/K4Orj5i1wv — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Naoto Saito vers un départ ? Mais quasiment deux ans après l'arrivée de Naoto Saito, la donne a changé au Stade Toulousain qui peut désormais compter sur Antoine Dupont, et qui doit surtout gérer de près sa masse salariale en restant dans les clous du salary cap. Un exercice périlleux après les prolongations de Matthis Lebel, Paul Mallez ou Rodrigue Neti, et surtout la signature du grand espoir italien Tommaso Menoncello. Par conséquent, selon les informations du Rugbynistère, Toulouse a décidé de ne pas conserver Naoto Saito et devrait s'appuyer sur la paire Dupont-Graou pour assurer le poste de demi-de-mêlée tout en misant les jeunes Simon Daroque (20 ans) et Nathan Llaveria (19 ans) pour grapiller du temps de jeu.