Antoine Dupont - Le malaise confirmé avec le XV de France : «Pour lui ça a a été difficile»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France marquait également le grand retour d'Antoine Dupont en sélection. Un an après sa grave blessure au genou, le demi de mêlée retrouvait le groupe de Fabien Galthié. Mais voilà que ça ne s'est pas forcément très bien passé pour Dupont, qui aura connu quelques difficultés lors de cette compétition.

Le XV de France a conservé son titre en remportant le Tournoi des VI Nations 2026. Un sacre au cours duquel plusieurs éléments de Fabien Galthié se sont distingués à l'instar de Matthieu Jalibert, Thomas Ramos ou encore Louis Bielle-Biarrey. Quid d'Antoine Dupont ? Après un an d'absence chez les Bleus, le demi de mêlée du Stade Toulousain retrouvait la sélection et forcément, ce retour était très attendu. Tous les regards étaient ainsi braqués sur Antoine Dupont, mais voilà que le champion olympique 2024 a finalement déçu et n'a pas échappé aux critiques.

«Si je devais craquer…» : Ce produit de luxe qui a séduit Antoine Dupont https://t.co/XyId3xdhaz — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Pour lui, ça a été un Tournoi difficile » Malgré son statut, Antoine Dupont n'a donc pas été épargné lors du dernier Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée du XV de France a été visé par de nombreuses critiques. Et Fabien Galthié l'a confirmé : ça n'a pas été simple pour Dupont. « Les critiques, Antoine les accepte. Pour lui, ça a été un Tournoi difficile parce qu'il avait à peine un mois de compétition dans les jambes avant le premier match, face à l'Irlande. Globalement, il a plutôt été bon... Mais avec des moments difficiles. Pour autant, quand on revient d'une blessure à un genou aussi grave, il faut du temps pour retrouver son niveau », a confié le sélectionneur du XV de France pour Midi Olympique.