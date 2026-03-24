Antoine Dupont - Le malaise confirmé avec le XV de France : «Pour lui ça a a été difficile»

Ce Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France marquait également le grand retour d'Antoine Dupont en sélection. Un an après sa grave blessure au genou, le demi de mêlée retrouvait le groupe de Fabien Galthié. Mais voilà que ça ne s'est pas forcément très bien passé pour Dupont, qui aura connu quelques difficultés lors de cette compétition.
Le XV de France a conservé son titre en remportant le Tournoi des VI Nations 2026. Un sacre au cours duquel plusieurs éléments de Fabien Galthié se sont distingués à l'instar de Matthieu Jalibert, Thomas Ramos ou encore Louis Bielle-Biarrey. Quid d'Antoine Dupont ? Après un an d'absence chez les Bleus, le demi de mêlée du Stade Toulousain retrouvait la sélection et forcément, ce retour était très attendu. Tous les regards étaient ainsi braqués sur Antoine Dupont, mais voilà que le champion olympique 2024 a finalement déçu et n'a pas échappé aux critiques.
« Pour lui, ça a été un Tournoi difficile »
Malgré son statut, Antoine Dupont n'a donc pas été épargné lors du dernier Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée du XV de France a été visé par de nombreuses critiques. Et Fabien Galthié l'a confirmé : ça n'a pas été simple pour Dupont. « Les critiques, Antoine les accepte. Pour lui, ça a été un Tournoi difficile parce qu'il avait à peine un mois de compétition dans les jambes avant le premier match, face à l'Irlande. Globalement, il a plutôt été bon... Mais avec des moments difficiles. Pour autant, quand on revient d'une blessure à un genou aussi grave, il faut du temps pour retrouver son niveau », a confié le sélectionneur du XV de France pour Midi Olympique.
« Depuis que j’ai repris, j’ai beaucoup enchaîné »
Le Tournoi des VI Nations n'aura donc pas été simple pour Antoine Dupont. D'ailleurs, après la compétition, le demi de mêlée du XV de France a confié : « Depuis que j’ai repris, j’ai beaucoup enchaîné, j’ai beaucoup joué, pas trop coupé et souvent on a le contre-coup quand on revient d’une longue blessure. Je l’ai peut-être pas eu physiquement, mais mentalement, ça a été dur de revenir sur cette fin de tournoi, sur ces derniers matches. Le sport de haut niveau, c’est dur. C’est dans ces moments-là qu’il faut arriver à répondre présent et je suis très content d’être où j’en suis aujourd’hui et j’aurai signé il y a un an pour être là aujourd’hui. Ce qui me tardait le plus, c’est d’avoir une semaine de vacances, de pouvoir couper, d’avoir un emploi du temps vide et de ne penser qu’à moi, ça va me faire du bien ».