Du jamais vu en France : Jalibert et Ntamack explosent un record du Top 14 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain nous ont offert un spectacle très impressionnant qui a finalement vu l'UBB l'imposer assez largement pour le retrouvailles entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. D'ailleurs, les deux équipes en ont profité pour pour battre un record dans le Top 14 sous l'impulsion de leurs ouvreurs.

Après le Tournoi des VI Nations, le Top 14 nous offrait déjà sa plus belle affiche. En effet, l'UBB, championne d'Europe en titre, recevait les champions de France, le Stade Toulousain. Une rencontre magnifique finalement remportée par les Bordelais (44-20) et qui marquait d'ailleurs le retour à la compétition de Romain Ntamack qui retrouvait pour l'occasion son meilleur ennemi Matthieu Jalibert. Tout cela a eu pour conséquence d'aboutir sur une rencontre d'une rare intensité.

Antoine Dupont provoque un transfert au Stade Toulousain ! https://t.co/gkMbB7Ki9f — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

L'incroyable record battu par l'UBB et Toulouse A tel point que L'EQUIPE révèle même qu'un record a été battu puisque selon les statistiques d'AIA, le temps de jeu effectif de la rencontre était de 47 minutes et 35 secondes. Un total ahurissant puisque la moyenne dans le Top 14 cette saison est de 35'41'', et que seuls l'UBB, Lyon et Toulouse ont dépassé les 37 minutes. Lors du précédent Tournoi des VI Nations, le record a été atteint lors du choc entre l'Irlande et l'Ecosse (43-21) avec 45'14'' de temps de jeu effectif, ce qui représente tout de même 2 minutes et 21 secondes de moins que ce UBB-Toulouse. Mais l'exemple le plus parlant est sans conteste celui de la précédente finale du Top 14 qui réunissait déjà ces deux équipes. Un choc qui avait atteint 43'25'' de temps de jeu effectif, soit 4 minutes de moins que dimanche soir... mais surtout avec 20 minutes de plus puisque la finale était allée en prolongations ! De quoi mesurer l'exploit réalisé par les Bordelais et les Toulousains.