Du jamais vu en France : Jalibert et Ntamack explosent un record du Top 14 !

Dimanche soir l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain nous ont offert un spectacle très impressionnant qui a finalement vu l'UBB l'imposer assez largement pour le retrouvailles entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. D'ailleurs, les deux équipes en ont profité pour pour battre un record dans le Top 14 sous l'impulsion de leurs ouvreurs.
Après le Tournoi des VI Nations, le Top 14 nous offrait déjà sa plus belle affiche. En effet, l'UBB, championne d'Europe en titre, recevait les champions de France, le Stade Toulousain. Une rencontre magnifique finalement remportée par les Bordelais (44-20) et qui marquait d'ailleurs le retour à la compétition de Romain Ntamack qui retrouvait pour l'occasion son meilleur ennemi Matthieu Jalibert. Tout cela a eu pour conséquence d'aboutir sur une rencontre d'une rare intensité.
L'incroyable record battu par l'UBB et Toulouse
A tel point que L'EQUIPE révèle même qu'un record a été battu puisque selon les statistiques d'AIA, le temps de jeu effectif de la rencontre était de 47 minutes et 35 secondes. Un total ahurissant puisque la moyenne dans le Top 14 cette saison est de 35'41'', et que seuls l'UBB, Lyon et Toulouse ont dépassé les 37 minutes. Lors du précédent Tournoi des VI Nations, le record a été atteint lors du choc entre l'Irlande et l'Ecosse (43-21) avec 45'14'' de temps de jeu effectif, ce qui représente tout de même 2 minutes et 21 secondes de moins que ce UBB-Toulouse. Mais l'exemple le plus parlant est sans conteste celui de la précédente finale du Top 14 qui réunissait déjà ces deux équipes. Un choc qui avait atteint 43'25'' de temps de jeu effectif, soit 4 minutes de moins que dimanche soir... mais surtout avec 20 minutes de plus puisque la finale était allée en prolongations ! De quoi mesurer l'exploit réalisé par les Bordelais et les Toulousains.
«Ça a été dur !»
D'ailleurs, après la rencontre, Maxime Lucu ne manquait pas de souligner que l'intensité de la rencontre avait été assez folle. « Ça a été dur ! Des fois, on avait envie que l'une ou l'autre équipe tape au pied pour qu'on puisse avoir des sorties de camp et couper un peu. On s'entraîne énormément la semaine dans ces rythmes-là. Notamment celles qui précèdent un match contre Toulouse. Il faut trouver le juste équilibre pour ne pas lâcher tout le jus dans la semaine », confiait le demi-de-mêlée de l'UBB. Une analyse confirmée par Pierre-Louis Barassi. « C'était un match engagé, il y avait beaucoup de courses. Pour un match de reprise, c'est vrai qu'on ne s'est pas ennuyés ! », confiait le joueur du Stade Toulousain.