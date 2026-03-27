XV de France : Les joueurs «les plus importants» sont annoncés sur RMC (et Antoine Dupont n'en fait pas partie)

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Antoine Dupont est bien évidemment la star du XV de France. Le demi de mêlée du Stade toulousain est l’un des piliers de l’équipe de Fabien Galthié depuis un moment. Pourtant sur RMC, on estime que la sélection française compte des joueurs plus importants que le numéro 9 de 29 ans.

Le XV de France a encore un peu plus d’un an pour préparer la Coupe du monde 2027 en Australie. Sauf pépin physique, Fabien Galthié pourra naturellement compter sur Antoine Dupont pour le Mondial. Le demi de mêlée du Stade toulousain est considéré comme l’un des meilleurs au monde. Mais sur RMC, on estime que d’autres joueurs sont plus importants que le numéro 9 de 29 ans au sein de la sélection tricolore.

XV de France - Antoine Dupont meilleur joueur du Monde ? Une légende du rugby calme tout le monde dans sa réponse https://t.co/SN7Jdw5ZHc — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«Celui qui va te gagner le ballon, c’est ta mêlée» « Dupont et Bielle-Biarrey c’est plus important qu’une bonne mêlée ? J’ai envie de poser une question. Est-ce que tu peux enlever le goal mais garder Mbappé ? Tu joues avec une pipe au goal, ou alors on enlève Mbappé et il ne joue pas pour la Coupe du monde ? Ce n’est pas possible. C’est impossible, a d’abord confié Vincent Moscato dans le Super Moscato Show. Celui qui va te gagner le ballon, c’est ta mêlée. Entre 10 et 15 fois par partie, ces mecs-là vont faire ça. Ce sont les plus importants. Si tu n’as pas de mêlée, ils vont prendre énormément de pénalités. Sur les ballons adverses, ils vont t’enfoncer, tu ne pourras plus défendre. Donc c’est impossible. Je comprends que ce soit tentant de demander ce genre de choses. Mais c’est impossible. Tu peux jouer sans un arrière, mais ça va être compliqué. Sans arrière, tu vas te démerder avec l’ailier. Mais devant, tu ne peux pas. Le jeu commence devant » a ensuite ajouté l’animateur de l’émission sur RMC.