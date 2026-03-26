XV de France - Antoine Dupont meilleur joueur du Monde ? Une légende du rugby calme tout le monde dans sa réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’heure est au bilan après la fin du Tournoi des Six Nations, remporté pour la deuxième année de suite par le XV de France. Durant la campagne, Antoine Dupont s’est parfois montré en difficulté, lui qui retrouvait ses coéquipiers pour la première depuis sa grave blessure à un genou. Mais le capitaine tricolore peut toujours compter sur le soutien de cette légende.

De retour de blessure en novembre dernier, Antoine Dupont retrouvait pour la première fois le XV de France à l’occasion du Tournoi des Six Nations. Au fil des semaines, l’international tricolore est apparu en difficulté, en témoigne sa prestation ratée et ses deux erreurs en Écosse (40-50). « Je pense qu'il reste un joueur exceptionnel, mais il traverse cette période post-rupture du ligament croisé antérieur où l'on est un joueur différent, on n'a plus les mêmes sensations, et il s'adapte encore à une blessure importante, avait analysé Eddie Jones, ancien sélectionneur de l’Angleterre dans le podcast Rugby Unity. Il n'est donc plus aussi dominant qu'avant ».

Ce geste d'un joueur du XV de France qui l’a choqué, «c'est incroyable de voir ça» https://t.co/xiexna3rju — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Je ne parle pas de qui est le meilleur du monde » Pour Jonny Wilkinson, Antoine Dupont reste une référence dans le rugby, tout en refusant l’étiquette de meilleur joueur du monde. « Moi, je ne parle pas de qui est le meilleur du monde. Parce que pour moi, le sport d'équipe, ça veut dire qu'on travaille avec les autres, c'est une dynamique, a répondu la légende anglaise, interrogée par RMC. Mais quand on parle d'un joueur comme ça, il est incroyable dans ce qu'il fait. C'est un joueur avec une mission qui vit en lui et avec un talent qui doit s'exprimer. Et voilà, tout le monde profite quand il est sur le terrain et quand il fait ce qu'il fait, il est très, très important. Avec l'équipe autour de lui qui l'aide, qui le soutient et avec l'ambition qu'il a de continuer à avancer, de continuer à s'améliorer, on est bien dans les meilleurs du monde. »