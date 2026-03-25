Antoine Dupont aimerait plus d’argent dans le Rugby : «Mais les dirigeants n’ont pas trop envie»

Amadou Diawara

Il y a quelques années, Antoine Dupont s'est prononcé sur le tabou dans le monde du rugby, mais également à l'échelle nationale dans tous les domaines. Comme l'a reconnu la star du XV de France et du Stade Toulousain, il regrette qu'il y ait un salary cap aussi strict.

En 2023, Antoine Dupont a accordé une interview à Sud Radio. Lors de cet entretien, la vedette du XV de France et du Stade Toulousain s'est prononcée sur le tabou de l'argent en France et dans le monde du rugby, pointant du doigt le salary cap, qui était bien trop strict à son gout à cette époque.

XV de France : Antoine Dupont a vibré avec une autre célébrité ! https://t.co/C46ljf3ALR — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«C’est Français d’avoir ce tabou sur l’argent» « L’argent est un tabou. Dans le vestiaire, on sait tous plus ou moins combien gagnent les joueurs, mais c’est quand même assez tabou. On est loin encore des standards du foot où tous les salaires sont dévoilés dans la presse. Je ne trouve pas cela saint non plus. C’est aussi Français d’avoir ce tabou sur l’argent. Je pense que sans se rapprocher du foot, l’économie du rugby pourrait être plus importante que ce qu’elle est aujourd’hui. Mais les dirigeants n’ont pas trop envie. La sortie du Covid a été difficile à vivre pour les clubs et une baisse du salary cap a été votée. On sent bien qu’il y a une volonté de la part des dirigeants que les joueurs ne gagnent pas trop d’argent. Quelles sont les raisons ? Il faudra leur demander à eux ! », a déclaré Antoine Dupont, avant de poursuivre.