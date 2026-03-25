«Nous sommes derniers» : La terrible statistique qui fait mal au XV de France

Axel Cornic

Pour la deuxième année de suite, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations, avec notamment un dernier match face à l’Angleterre remporté au bout du suspense (48-46). Mais le bilan est loin d’être et il existe quelques inquiétudes du côté de Fabien Galthié, à seulement un an et demi de la prochaine Coupe du monde.

Même si certains rêvaient d’un Grand Chelem, il ne faut pas galvauder l’exploit réalisé par le XV de France cet hiver. Un deuxième titre consécutif dans le Tournoi des 6 Nations n’était pas arrivé depuis près d’une vingtaine d’années et surtout, le jeu très offensif des Bleus a impressionné. Mais il reste encore quelques lacunes à combler...

Antoine Dupont s’offre de luxueuses vacances : Découvrez le prix à plusieurs milliers d’euros de la nuit dans son hôtel https://t.co/8hNUjgdvdT — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« En mêlée, nous sommes derniers » C’est en tout cas ce qu’a fait remarquer Fabien Galthié dans un entretien à Midi Olympique, appuyant sur un secteur de jeu qui a fait défait au XV de France. « Je vais vous donner un classement simple. Meilleure attaque de la compétition : la France. En défense, on est troisièmes, à 4,4 points du premier. En mêlée, par contre c’est simple, nous sommes derniers : 1,8 pénalité récupérée sur 10 introductions, contre 6 sur 10 pour les Anglais. Et 42 % de pénalités encaissées sur introduction adverse » a expliqué le sélectionneur français.