Antoine Dupont s’offre de luxueuses vacances : Découvrez le prix à plusieurs milliers d’euros de la nuit dans son hôtel

Axel Cornic

De retour avec le XV de France après presque un an d’absence, Antoine Dupont a grandement participé à la victoire du Tournoi des 6 Nations. Et avant de reprendre sa saison avec le Top 14 et la Champions Cup qu’il va disputer avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée a eu droit à plusieurs jours de repos.

Où est passé Antoine Dupont ? Pour le choc de la 19e journée de Top 14 entre l’UBB et le Stade Toulousain, la star du rugby français n’était même pas sur la feuille de match. Car pendant que ses coéquipiers ont perdu (44-20), il était à des kilomètres de là pour profiter d’un repos bien mérité, après avoir remporté le 6 Nations 2026 avec le XV de France.

Ntamack contre Jalibert : L'affrontement qui a très mal tourné pour l'un des deux ! https://t.co/nqSao8NVUf — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Les vacances de Dupont Le demi de mêlée de 29 ans a en effet passé quelques jours dans le nord de l’île Maurice, avec plusieurs clichés publiés sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ses publications ressemblent beaucoup à celles de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere ! Les deux entretiendraient une relation depuis un an déjà et s’ils n’ont toujours rien officialisé, ces indices laissent peu de place au doute.