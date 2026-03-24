Antoine Dupont s’offre de luxueuses vacances : Découvrez le prix à plusieurs milliers d’euros de la nuit dans son hôtel

De retour avec le XV de France après presque un an d’absence, Antoine Dupont a grandement participé à la victoire du Tournoi des 6 Nations. Et avant de reprendre sa saison avec le Top 14 et la Champions Cup qu’il va disputer avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée a eu droit à plusieurs jours de repos.
Où est passé Antoine Dupont ? Pour le choc de la 19e journée de Top 14 entre l’UBB et le Stade Toulousain, la star du rugby français n’était même pas sur la feuille de match. Car pendant que ses coéquipiers ont perdu (44-20), il était à des kilomètres de là pour profiter d’un repos bien mérité, après avoir remporté le 6 Nations 2026 avec le XV de France.
Les vacances de Dupont
Le demi de mêlée de 29 ans a en effet passé quelques jours dans le nord de l’île Maurice, avec plusieurs clichés publiés sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ses publications ressemblent beaucoup à celles de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere ! Les deux entretiendraient une relation depuis un an déjà et s’ils n’ont toujours rien officialisé, ces indices laissent peu de place au doute.
Un hôtel de luxe à l’île Maurice
Les médias ont évidemment fait leur petite enquête, décryptant les décors des diverses photos postées par Antoine Dupont et Iris Mittenaere sur les réseaux sociaux. Ainsi, Le Figaro nous apprend qu’ils auraient séjourné au Royal Palm Beachcomber Luxury, dans l’une des zones les plus prisées de l’île de l’Océan Indien. Quand on va sur le site internet de l’hôtel, on peut voir que pour une villa sur mer comme l’ont prise les deux stars, les tarifs vont de 1500 à 3000€ la nuit. Les montants peuvent rapidement monter, jusqu’à atteindre la coquette somme de 10.000€ la nuit.