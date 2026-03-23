«Des gros c*nnards» : Le coup de gueule concernant Romain Ntamack qui va faire parler !

Axel Cornic

Une semaine tout juste après la fin du Tournoi des 6 Nations, le Top 14 nous a offert un énorme choc avec l’Union Bordeaux-Bègles qui a accueillir le Stade Toulousain en fermeture de la 19e journée. Ce sont les coéquipiers de Matthieu Jalibert qui l’ont emporté (44-20), mais au lendemain de ce match c’est surtout la polémique impliquant Romain Ntamack qui fait beaucoup parler.

Le débat est totalement relancé. Avec son retour fracassant et ses prestations de très haut niveau au Tournoi des 6 Nations, Mattieu Jalibert est redevenu un candidat sérieux pour le poste d’ouvreur du XV de France. Et certains se demandent déjà comment va bien pouvoir faire Fabien Galthié pour trancher, avec Romain Ntamack qui n’a pas dit son dernier mot.

Antoine Dupont raconte un mal-être de son enfance : «J’avais honte» https://t.co/wU2nGrko1R — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

L’accueil spécial de Bordeaux à Ntamack Blessé depuis trois mois, il a été contraint à déclarer forfait pour le 6 Nations 2026, ce qui a laissé un boulevard à son concurrent. Mais Romain Ntamack est désormais de retour, puisqu’il était titulaire lors du choc de la 19e journée de Top 14, entre l’UBB et le Stade Toulousain, avec justement Jalibert en face de lui. Le Toulousain a été l’un des grands acteurs de la rencontre avec 13 points dont un essai, mais cela n’a pas empêché une partie du public du stade Matmut Atlantique de le siffler.