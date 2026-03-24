Romain Ntamack : Le nouveau cauchemar qu'il veut éviter, «je touche du bois…»

Axel Cornic

Lors du Tournoi des 6 Nations 2026, on n’a pas vu Romain Ntamack avec le XV de France. La raison est assez simple, puisque l’ouvreur est blessé depuis la fin de l’année 2025 et a dû déclarer forfait, laissant la place à Matthieu Jalibert. Mais après trois mois d’absence il a fait son grand retour, avec son club du Stade Toulousain.

Depuis quelques années, c’est la plus grosse affiche du rugby français. En fermeture de la 19e journée du Top 14, l’UBB de Matthieu Jalibert recevait le Stade Toulousain, large leader au classement. Et en face de lui il a notamment retrouvé Romain Ntamack, son principal concurrent pour le poste d’ouvreur du XV de France, qui a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

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« Je suis content, il me tardait de revenir » Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Toulousain a fait un retour fracassant avec notamment un essai, ne parvenant toutefois pas à offrir la victoire à son équipe (44-20). Au micro de Canal+, il s’est confié au sujet de sa reprise de la compétition. « Je suis content, il me tardait de revenir. C'était une période assez longue, assez compliquée sur beaucoup de points pour moi. J'avais envie de reprendre du plaisir avec les mecs » a expliqué Romain Ntamack.