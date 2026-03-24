«La boite de nuit a fermé plus tard» : La folle soirée d'Antoine Dupont à Paris !

Amadou Diawara

Après le sacre de l'équipe de France de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont marqué le coup. En effet, la délégation tricolore a fêté son titre comme il se doit dans une boite de nuit, et ce, jusqu'au petit matin.

Habitué à évoluer avec le XV de France, Antoine Dupont a accepté de relever le défi de disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de rugby à 7. Et son choix a été payant. Emmenés par Antoine Dupont, les Bleus ont décroché la médaille d'or. En effet, les Tricolores ont battu les Fidji en finale des JO le samedi 27 juillet 2024 au Stade de France (28-7).

Antoine Dupont provoque un transfert au Stade Toulousain ! https://t.co/gkMbB7Ki9f — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«C’étaient des moments fous» Lors d'un entretien accordé au Parisien le 26 juillet 2025, Antoine Dupont est revenu sur le sacre de l'équipe de France de rugby à 7 aux JO de Paris. « Un an après, quelles images gardez-vous de ce titre olympique ? Le match, la fin du match, et aussi le retour aux vestiaires. On était parti en sprintant parce qu’on avait à peine 13 minutes pour porter nos vestes pour ensuite recevoir nos médailles. Après, on a fait la photo avec les Fidjiens, la chorégraphie, et un tour de terrain. On a communié avec les gens. Trois quarts d’heure après la fin du match, le stade était encore plein à craquer. C’étaient des moments fous. Puis, ça a été la tornade. Le club France, l’enchaînement des médias, la fête », s'est enflammé le joueur de 29 ans, avant d'en rajouter une couche sur les festivités.