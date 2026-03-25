XV de France : Antoine Dupont a vibré avec une autre célébrité !

Il y a quelques mois, Antoine Dupont (29 ans) s'est livré sur une rencontre plus que particulière. Comme l'a reconnu la star du XV de France, elle a vibré lorsqu'elle s'est retrouvé face à cette célébrité française, avec qui elle estime avoir quelques similitudes en termes de personnalité.
Antoine Dupont a vibré le samedi 14 mars 2026. En effet, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations, et ce, grâce à sa victoire à l'arrachée contre l'Angleterre. Pour rappel, les Bleus se sont imposés in-extremis contre le XV de la Rose. Thomas Ramos ayant inscrit la pénalité de la victoire dans les derniers instants de la rencontre (48-46).
«Ça m'avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en juillet 2025, Antoine Dupont s'était prononcé sur un autre moment où il a vibré. Et cette fois, ce n'était pas avec des coéquipiers rugbymen. En effet, la star du XV de France a vécu un moment unique lorsqu'il a rencontré Zinedine Zidane, champion du monde 98 et 2000 avec l'équipe de France de football. « Si vous deviez ressortir une rencontre avec une personnalité que vous avez eu la chance de croiser ces dernières années, laquelle choisiriez-vous ? Celle avec Zizou (Zinédine Zidane). Même si j'ai aussi croisé Lionel Messi l'an dernier, ça m'avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou, parce que c'est notre idole à tous », s'est enflammé Antoine Dupont, avant d'en rajouter une couche.
«On est tous les deux assez réservés»
« C'était le lendemain du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 face à la Nouvelle-Zélande (victoire 27-13). Voir la simplicité de cet homme, malgré tout ce qu'il a gagné, c'est fort. Vous reconnaissez-vous un peu en lui ? On est tous les deux assez réservés et pas des plus bavards, mais je n'irai pas plus loin que ça dans la comparaison », a confié Antoine Dupont.