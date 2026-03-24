Ce joueur du XV de France est fou de Pokémon : La demande insolite sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

D'après son meilleur ami, ce joueur du XV de France est un « enfant dans un corps d'adulte ». En effet, ce pensionnaire de l'Union Bordeaux Bègles est un « gros geek » lorsqu'il ne foule pas les pelouses pour jouer au rugby. Grand fan de Pokémon, il a d'ailleurs fait une demande insolite sur les réseaux sociaux ce lundi.

Grâce à son succès à l'arrachée contre l'Angleterre (48-46), le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations. En effet, Thomas Ramos a offert la victoire aux Bleus dans les derniers instants de la partie, ayant transformé sa pénalité. Non sélectionné par Fabien Galthié, Damian Penaud n'a pas participé à la fête au Stade de France le samedi 14 mars. Mais il sait tout de même comment prendre du bon temps lorsqu'il ne défend pas les couleurs de l'Union Bordeaux Bègles.

Ntamack contre Jalibert : L'affrontement qui a très mal tourné pour l'un des deux ! https://t.co/nqSao8NVUf — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Je rachète vos anciennes collections de cartes Pokémon» Ce lundi, Damian Penaud a fait un appel insolite sur les réseaux sociaux. Grand fan de Pokémon, le joueur de l'UBB a proposé à ses 289 000 abonnés de leur racheter leurs collections de cartes, et ce, au lendemain de la victoire face au Stade Toulousain (44-20). « Je rachète vos anciennes collections de cartes Pokémon, n’hésitez pas à m’envoyer un message », a-t-il posté en story, réclamant des photos de ces collections par la même occasion.