XV de France - Matthieu Jalibert : Romain Ntamack, son retour à l'origine d'un grand changement ?

Axel Cornic

Blessé et forfait pour le Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a laissé sa place à Matthieu Jalibert, qui pourrait bien avoir rebattu les cartes. L’ouvreur de l’UBB a réalisé des prestations de très haut niveau avec le XV de France et désormais, certains se demandent si Fabien Galthié pourra se passer de lui en vue de la prochaine Coupe du monde.

Titulaire indiscutable aux côtés d’Antoine Dupont, son coéquipier en club, Romain Ntamack a peut-être perdu très gros. Critiqué et jugé assez moyen depuis quasiment un an, l’ouvreur du Stade Toulousain a vu Matthieu Jalibert lui passer peut-être devant à un an et demi de la Coupe du monde. Et l’avenir en sélection pourrait bien devenir assez compliqué.

«La boite de nuit a fermé plus tard» : La folle soirée d'Antoine Dupont à Paris ! https://t.co/AX2qf1nszF — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Jalibert défend en position 3 » Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, Fabien Galthié a en effet expliqué avoir construit un système particulier autour de Jalibert, surtout en défense. « Jalibert défend en position 3, oui. C’est une position sur laquelle les adversaires arrivent avec moins de frontalité et davantage de vitesse. Pour moi, cela ne s’est pas passé là » a expliqué le sélectionneur du XV de France, qui a multiplié les prises de parole depuis la fin du Tournoi des 6 Nations.