Ce geste d'un joueur du XV de France qui l’a choqué, «c'est incroyable de voir ça»

Le XV de France a eu chaud et n’est pas passé loin de la catastrophe durant le dernier Tournoi des Six Nations, voyant l’Angleterre mener au score dans les dernières minutes du Crunch. Finalement, Thomas Ramos a offert la victoire aux Bleus en inscrivant sa pénalité, un moment fort en émotion, et pas seulement dans le camp tricolore.
Cela restera à coup sûr l’une des actions mémorables de cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations, et il aura fallu attendre les ultimes secondes du dernier match de la compétition pour la voir. C’est après la sirène que Thomas Ramos a donné la victoire au XV de France (48-46) en inscrivant sa pénalité contre l’Angleterre, un moment sous haute tension racontée par Jonny Wilkinson, présent au Stade de France le 14 mars dernier.
« Je crois qu'en ce moment il est connecté aux Dieux »
« C'est incroyable de voir ça depuis les tribunes, c'est une occasion assez rare pour moi de le voir depuis cet angle, a confié la légende anglaise, interrogée par RMC. Un silence de cathédrale dans un stade de 80.000 places, en fin de Tournoi où ça compte vraiment, dans un moment très important... Voir le silence en lui, sa capacité à attaquer le coup de pied avec un équilibre, une balance, un rythme et une telle présence, il était 100% engagé dans le truc, c'était incroyable. Je sais bien que dans une telle situation, tu fais tout ce que tu peux faire mais être concentré sur l'important, à 100%, commencer le geste et bien le finir, je crois qu'en ce moment il est connecté aux Dieux. Il a bien mérité ce succès et la France a mérité ce Tournoi. Mais l'Angleterre peut être fière de leur dernier match même s'il y a du travail à faire, pour la France aussi d'ailleurs mais avec le Tournoi dans la poche c'est une bonne façon d'avancer. »
« J'ai essayé de me désintéresser un peu de tout ça pour rester dans ma bulle »
Quelques minutes après ce geste décisif, Thomas Ramos était revenu en zone mixte sur cette issue favorable. « Il ne faut surtout pas forcer, essayer d'être relâché le plus possible. J'ai vu un avantage, j'ai dit à un moment, à Toto (Dupont) 'arrête de jouer, c'est bon, on va taper les points'. En tant que buteur je pense qu'on aime ces moments aussi parce que le palpitant il est à son max. L'arbitre nous dit qu'il y a deux marques, mais plus ça allait, plus il les décalait à droite, à gauche. Ensuite, il y a Itoje (capitaine anglais, NDLR) qui y est allé au bluff aussi. J'ai essayé de me désintéresser un peu de tout ça pour rester dans ma bulle et j'ai laissé les gros bras gérer ça (rires). À partir du moment où Matthieu (Jalibert) me donne le ballon, où William Servat m'apporte le tee, je sais ce que j'ai à faire, avait expliqué l’international français. Aujourd'hui je suis très heureux de toutes les années où j'ai travaillé, parfois avec un prépa mental, ou m'entraîner avec des jeunes et faire plein de concours avec eux. Je pense que sur des moments comme ça, ça joue. Dans ma routine je vais souvent assez vite. (...) Plus de temps tu mets à la taper, plus de temps tu gamberges. J'avais envie de bien traverser mon ballon, c'était la seule chose que je m'étais dit. C'était la 80e, un peu de fatigue, mais je sais que j'ai la puissance de cette distance ».