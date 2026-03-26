Ce geste d'un joueur du XV de France qui l’a choqué, «c'est incroyable de voir ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a eu chaud et n’est pas passé loin de la catastrophe durant le dernier Tournoi des Six Nations, voyant l’Angleterre mener au score dans les dernières minutes du Crunch. Finalement, Thomas Ramos a offert la victoire aux Bleus en inscrivant sa pénalité, un moment fort en émotion, et pas seulement dans le camp tricolore.

Cela restera à coup sûr l’une des actions mémorables de cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations, et il aura fallu attendre les ultimes secondes du dernier match de la compétition pour la voir. C’est après la sirène que Thomas Ramos a donné la victoire au XV de France (48-46) en inscrivant sa pénalité contre l’Angleterre, un moment sous haute tension racontée par Jonny Wilkinson, présent au Stade de France le 14 mars dernier.

XV de France : Antoine Dupont a vibré avec une autre célébrité ! https://t.co/C46ljf3ALR — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Je crois qu'en ce moment il est connecté aux Dieux » « C'est incroyable de voir ça depuis les tribunes, c'est une occasion assez rare pour moi de le voir depuis cet angle, a confié la légende anglaise, interrogée par RMC. Un silence de cathédrale dans un stade de 80.000 places, en fin de Tournoi où ça compte vraiment, dans un moment très important... Voir le silence en lui, sa capacité à attaquer le coup de pied avec un équilibre, une balance, un rythme et une telle présence, il était 100% engagé dans le truc, c'était incroyable. Je sais bien que dans une telle situation, tu fais tout ce que tu peux faire mais être concentré sur l'important, à 100%, commencer le geste et bien le finir, je crois qu'en ce moment il est connecté aux Dieux. Il a bien mérité ce succès et la France a mérité ce Tournoi. Mais l'Angleterre peut être fière de leur dernier match même s'il y a du travail à faire, pour la France aussi d'ailleurs mais avec le Tournoi dans la poche c'est une bonne façon d'avancer. »