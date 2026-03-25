Le XV de France sous «pression», un adversaire le clame haut et fort !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire à l'arrachée face à l'Angleterre, le XV de France a été sacré pour la deuxième fois consécutive au Tournoi des VI Nations. Si les Bleus sont sur un nuage, ils sont quand même soumis à une grosse pression. Du moins, c'est ce qu'affirme l'un de leurs adversaires.

Le samedi 14 mars 2026, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations, et ce, pour la deuxième fois de suite. La bande à Antoine Dupont a été sacrée cette année grâce à sa victoire in extremis contre l'Angleterre. Pour rappel, Thomas Ramos a transformé sa pénalité dans les derniers instants de la partie. Malgré ce titre, les Bleus sont soumis à une grosse pression. Du moins, c'est ce qu'affirme Gonzalo Quesada, le sélectionneur de l'Italie.

XV de France - Ntamack : Le coup de gueule après la «confrontation» au Tournoi des 6 Nations ! https://t.co/zig7vLbj4q — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Ils ont un peu plus de pression que les autres à gérer» « Maintenir ce niveau sur six semaines, face à des adversaires redoutables, c’était difficile… Il faut aussi dire que les Bleus sont tombés contre une grande Écosse, puis une belle Angleterre au Stade de France. Mais ils ont réussi à faire le nécessaire pour gagner un Tournoi où le niveau de toutes les équipes était assez élevé. Franchement, je suis très admiratif de ce qu’ils ont fait. Surtout que je me rappelle avoir lu qu’après les tests de novembre, il y avait eu une grosse remise en question en interne », a affirmé Gonzalo Quesada, avant de poursuivre.