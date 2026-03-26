Stade Toulousain - Romain Ntamack : Il aurait pu vivre «dix fois pire» s’il jouait au football

Axel Cornic

Forfait pour le Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a fait son retour à la compétition avec son club du Stade Toulousain, lors de la 19e journée du Top 14. En face de lui il a retrouvé l’UBB et surtout Matthieu Jalibert, avec qui il est mis en concurrence pour le poste de numéro 10 du XV de France.

Ça commence fort. Avec ses prestations éblouissantes lors du dernier 6 Nations, Matthieu Jalibert a totalement relancé les débats autour du poste d’ouvreur en équipe de France. La star de l’UBB apporte en effet quelque chose d’unique, mais il ne faut pas si vite oublier Romain Ntamack. Absent trois mois, il est revenu à la compétition et il faudra sans aucun doute compter sur lui, à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.

XV de France : Antoine Dupont a vibré avec une autre célébrité ! https://t.co/C46ljf3ALR — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Moi je trouve que ça le tire vers le haut » Cette rivalité se voit surtout dans les médias et elle ne semble pas vraiment gêner Gaël Fickou, qui connait bien Ntamack comme Jalibert. « C’est le jeu de la presse. De deux publics aussi, puisqu’il y en a un qui va prêcher pour Romain Ntamack et l’autre pour Matthieu Jalibert. Moi je trouve que ça le tire vers le haut. Pas de les mettre en opposition parce qu’eux-mêmes entre eux ne le sont pas, mais de les challenger. Forcément, ça tire le meilleur des deux » a expliqué le trois-quart centre du Racing 92, dans le podcast Rugby Confidential.