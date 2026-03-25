«Je pouvais les voir à poil» : L'anecdote lunaire de Teddy Riner sur les joueurs du XV de France !

Amadou Diawara

Interrogé il y a plusieurs années, Teddy Riner avait raconté une anecdote improbable sur le XV de France, en particulier sur les joueurs tricolores de l'époque. Autorisé à entrer dans le vestiaire des Bleus après un match face à l'Angleterre, le champion de judo a été surpris et amusé, alors qu'ils étaient dans le plus simple appareil.

Le samedi 14 mars 2026, le XV de France s'est frotté à l'Angleterre au Stade de France. Au terme d'un match très animé, les Bleus se sont finalement imposés in extremis. En effet, Thomas Ramos a inscrit la pénalité de la victoire dans les ultimes instants de la partie (48-46). Grâce à cette victoire, les hommes de Fabien Galthié ont remporté le Tournoi des VI Nations, et ce, pour la deuxième fois consécutive.

XV de France : Antoine Dupont a vibré avec une autre célébrité ! https://t.co/C46ljf3ALR — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Ça m'a fait rire» Lors d'un entretien accordé à RTL en septembre 2015, Teddy Riner (36 ans) s'était livré sur un autre match entre le XV de France et l'Angleterre, également programmé au Stade de France. A cette époque, le champion du judo avait vécu un moment lunaire dans le vestiaire de l'équipe tricolore. En effet, Teddy Riner s'était retrouvé avec de nombreuses personnes - dont des journalistes - dans la pièce, alors que les joueurs étaient nus. Un scène qui l'a particulièrement surpris et amusé.