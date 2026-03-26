XV de France : La blessure complètement bête qui a empêché ce joueur de finir le 6 Nations

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la deuxième année de suite, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations. Les joueurs de Fabien Galthié ont été sacrés suite à leur victoire lors du Crunch face à l'Angleterre. Une rencontre à laquelle Nolann Le Garrec n'avait toutefois pas pu prendre part. Le demi de mêlée de La Rochelle était en effet forfait à la suite d'une blessure bête comme il a pu le raconter.

Pour le Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié avait décidé de s'appuyer sur le retour d'Antoine Dupont et Baptiste Serin pour le poste de demi de mêlée du XV de France. Au grand dam de Nolann Le Garrec. Le joueur de La Rochelle n'a en effet pas joué de la compétition. Réserviste pour le match face à l'Ecosse, Le Garrec avait dû déclarer forfait pour le dernier rendez-vous du VI Nations contre l'Angleterre. La raison ? Une blessure contractée lors de l'échauffement en Ecosse.

XV de France - Antoine Dupont meilleur joueur du Monde ? Une légende du rugby calme tout le monde dans sa réponse https://t.co/SN7Jdw5ZHc — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Un boîtier pour un plateau télé » fatal ! Que s'est-il alors passé pour que Nolann Le Garrec se blesse en Ecosse ? Le joueur du XV de France et de La Rochelle a raconté ce qui est arrivé et c'est très bête. En effet, dans un entretien accordé à Sud Ouest, Le Garrec a confié : « Pendant l’échauffement, j’ai réceptionné un ballon au bord du terrain, à 4 ou 5 mètres, où il y avait un boîtier pour un plateau télé. J’ai marché dessus. C’était comme si j’avais marché sur le pied d’un copain, mais c’était du matériel. C’est énervant mais ça fait partie du décor de ces matchs ».