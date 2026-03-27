«J’étais terrorisé» : Ce souvenir d’enfance qui a marqué Antoine Dupont

Star du XV de France, Antoine Dupont avait dévoilé il y a quelques années dans les colonnes de L’Équipe un souvenir traumatisant de son enfance, lié à l’activité professionnelle de sa mère. « Je restais collé à elle, avait révélé le joueur du Stade Toulousain, ça me faisait peur ».
Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby depuis plusieurs années déjà. Originaire d'un milieu modeste, avec un père agriculteur et une mère infirmière psychiatrique, rien ne prédestinait le demi de mêlée à devenir une célébrité. Interrogé en 2020 par le quotidien L’Équipe, Antoine Dupont avait justement évoqué ses souvenirs d’enfance liés à l’activité professionnelle de sa mère.
« Depuis l'âge de 19 ans, ma mère a toujours été en psychiatrie »
« Elle est infirmière psychiatrique à l'hôpital de Lannemezan. C'est dur, mais elle a la vocation. Depuis l'âge de 19 ans, elle a toujours été en psychiatrie. Même si elle commence à fatiguer un peu, elle aime ce côté social, au service des gens, racontait le joueur du XV de France. C'est ce qu'elle a essayé de nous transmettre : être tolérant avec les autres, avoir conscience que certains ont moins de chance dans la vie. Qu'il faut essayer de les aider plutôt que de les accabler. »
« J'avais 5 ans, ça me faisait peur. »
« J'ai des souvenirs de quand j'allais la voir au boulot, enfant. J'étais terrorisé, avait ajouté Antoine Dupont. Je restais collé à elle, impressionné quand certains patients criaient ou que d'autres m'interpellaient pour me demander mon nom. J'avais 5 ans, ça me faisait peur. »
Il n’est donc pas surprenant qu’Antoine Dupont n’ait jamais envisagé de marcher sur les traces de sa mère. « Depuis que je sais écrire, quand on nous demandait à l'école quel métier on voulait faire, j'ai toujours inscrit ''rugbyman professionnel" », avait-il reconnu. Un rêve que le natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées a réalisé, et de quelle manière.