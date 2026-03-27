«J’étais terrorisé» : Ce souvenir d’enfance qui a marqué Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star du XV de France, Antoine Dupont avait dévoilé il y a quelques années dans les colonnes de L’Équipe un souvenir traumatisant de son enfance, lié à l’activité professionnelle de sa mère. « Je restais collé à elle, avait révélé le joueur du Stade Toulousain, ça me faisait peur ».

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby depuis plusieurs années déjà. Originaire d'un milieu modeste, avec un père agriculteur et une mère infirmière psychiatrique, rien ne prédestinait le demi de mêlée à devenir une célébrité. Interrogé en 2020 par le quotidien L’Équipe, Antoine Dupont avait justement évoqué ses souvenirs d’enfance liés à l’activité professionnelle de sa mère.

XV de France : Les joueurs «les plus importants» sont annoncés sur RMC (et Antoine Dupont n'en fait pas partie) https://t.co/Oa7cTK6caK — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Depuis l'âge de 19 ans, ma mère a toujours été en psychiatrie » « Elle est infirmière psychiatrique à l'hôpital de Lannemezan. C'est dur, mais elle a la vocation. Depuis l'âge de 19 ans, elle a toujours été en psychiatrie. Même si elle commence à fatiguer un peu, elle aime ce côté social, au service des gens, racontait le joueur du XV de France. C'est ce qu'elle a essayé de nous transmettre : être tolérant avec les autres, avoir conscience que certains ont moins de chance dans la vie. Qu'il faut essayer de les aider plutôt que de les accabler. »