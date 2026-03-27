Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : Une «malédiction» frappe le XV de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l'absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a fait forte impression avec le XV de France à l'occasion du Tournoi des VI Nations. La question se pose désormais : qui doit choisir Fabien Galthié pour occuper le poste de demi d'ouverture ? Un véritable casse-tête en perspective qui fait même dire à certains qu'avoir Ntamack et Jalibert à disposition pourrait être « une bénédiction », mais aussi « une malédiction ».

A la suite du Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France, un débat fait énormément parler. Ça concerne ainsi le poste de demi d'ouverture chez les Bleus. A qui doit revenir le numéro 10 ? Alors que cette place semblait jusqu'à présent réservée à Romain Ntamack, voilà qu'en l'absence du joueur du Stade Toulousain, Matthieu Jalibert a gagné de précieux points, s'imposant alors comme un prétendant sérieux. Fabien Galthié devra donc trancher entre les deux le moment venu, mais voilà que choisir entre Ntamack et Jalibert n'est pas forcément un cadeau.

XV de France : La blessure complètement bête qui a empêché ce joueur de finir le 6 Nations https://t.co/2DdsfP4bRg — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Avec Jalibert et Ntamack, il y a des similarités et des différences » Désormais, tout le monde donne son avis sur le débat Matthieu Jalibert/Romain Ntamack. Fin connaisseur du poste de demi d'ouverture, Jonny Wilkinson y est lui aussi allé de son commentaire. Ainsi, pour Le Figaro, la légende du rugby anglais a fait savoir dans un premier temps : « C'est le boulot d’un entraîneur : savoir ce qu’il veut comme dynamique pour son équipe de l’équipe. Et le numéro 10, c’est hyper important. Il faut construire l’équipe autour du 10 et du 9. La France a un 9 incroyable (Antoine Dupont). Ça veut dire que l’équipe se tourne autour de lui, s’est construite autour de lui. Mais la France a aussi de très, très bons 10. Il faut voir la connexion 9-10 et la connexion avec tous les autres joueurs, comment construire une équipe autour d’eux. Avec Jalibert et Ntamack, il y a des similarités et des différences, ça compte dans des choses comme ça ».