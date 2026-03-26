Matthieu Jalibert - Romain Ntamack : La scène (étonnante) réclamée pour mettre fin à la polémique

Axel Cornic

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde, les débats concernant le poste de numéro 10 s’annoncent enflammés. Matthieu Jalibert a en effet fait un retour fracassant et il semble désormais être en concurrence avec Romain Ntamack, qui au contraire ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa carrière.

Qui sera le meilleur ? La France a la chance d’avoir deux des meilleurs ouvreurs de la planète rugby, avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Mais il n’y a qu’une seule place et les fans de l’un ou de l’autre se déchirent, pour savoir qui doit être aligné avec le XV de France. Et cette rivalité peut donner lieu à quelques épisodes étonnants, comme le Toulousain qui s’est fait siffler à Bordeaux, lors de la 19e journée du Top 14.

XV de France : Antoine Dupont a vibré avec une autre célébrité ! https://t.co/C46ljf3ALR — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« A force de les opposer, est-ce que ça ne va pas entacher leur relation ? » Certains pensent que la concurrence ne peut que faire du bien à Ntamack et Jalibert, mais d’autres tirent déjà la sonnette d’alarme. « A force de les opposer, est-ce que ça ne va pas entacher leur relation ? Peut-être que ça va desservir l’équipe de France. Je trouve que c’est problématique » a expliqué Sacha Valleau, ancien international français à 7, dans le podcast Rugby Confidential.