Des bagarres au Stade Toulousain : Le jour où Romain Ntamack a confirmé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 20 septembre dernier, le Stade Toulousain s’était lourdement incliné sur la pelouse de Montpellier (44-14), pour le compte de la troisième journée de Top 14. Une défaite suivie d’une semaine « sous tension », comme le confiait Romain Ntamack, qui avait également avoué à ce moment-là quelques accrochages à l’entraînement.

Un peu moins d’une semaine après sa défaite face à Bordeaux-Bègles (44-20), le Stade Toulousain se prépare à la réception de Montpellier samedi, pour le compte de la 20 journée de Top 14. Une équipe qui ne rappelle pas de très bons souvenirs aux joueurs de Toulouse, largement battus par les Montpelliérains (44-14) le 20 septembre dernier. Ils avaient réagi le week-end suivant contre Castres (59-12) après une semaine sous tension.

«J’étais terrorisé» : Ce souvenir d’enfance qui a marqué Antoine Dupont https://t.co/Rr7ZpM1g4S — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« C’est vrai qu’il y a eu un peu d’agacement des joueurs sur le terrain, un peu d’accrochages aussi aux entraînements » « Nous étions sous tension dans tous les sens du terme. C’est vrai qu’il y a eu un peu d’agacement des joueurs sur le terrain, un peu d’accrochages aussi aux entraînements. Ça ne fait pas de mal, ça nous fait monter un peu le palpitant. Ça nous remet aussi à notre place, ça nous remet la tête à l’endroit », confiait Romain Ntamack en conférence de presse le 26 septembre dernier à la veille d’affronter Castres. « C'est bon signe. Ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé. Après, c’étaient des accrochages assez légers. Mais ça fait du bien, parce que ça montre que tout le monde est concerné, que tout le monde a envie de bien faire et que tout le monde a envie de porter le maillot le week-end. »