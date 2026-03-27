Des bagarres au Stade Toulousain : Le jour où Romain Ntamack a confirmé

Le 20 septembre dernier, le Stade Toulousain s’était lourdement incliné sur la pelouse de Montpellier (44-14), pour le compte de la troisième journée de Top 14. Une défaite suivie d’une semaine « sous tension », comme le confiait Romain Ntamack, qui avait également avoué à ce moment-là quelques accrochages à l’entraînement.
Un peu moins d’une semaine après sa défaite face à Bordeaux-Bègles (44-20), le Stade Toulousain se prépare à la réception de Montpellier samedi, pour le compte de la 20 journée de Top 14. Une équipe qui ne rappelle pas de très bons souvenirs aux joueurs de Toulouse, largement battus par les Montpelliérains (44-14) le 20 septembre dernier. Ils avaient réagi le week-end suivant contre Castres (59-12) après une semaine sous tension.
« C’est vrai qu’il y a eu un peu d’agacement des joueurs sur le terrain, un peu d’accrochages aussi aux entraînements »
« Nous étions sous tension dans tous les sens du terme. C’est vrai qu’il y a eu un peu d’agacement des joueurs sur le terrain, un peu d’accrochages aussi aux entraînements. Ça ne fait pas de mal, ça nous fait monter un peu le palpitant. Ça nous remet aussi à notre place, ça nous remet la tête à l’endroit », confiait Romain Ntamack en conférence de presse le 26 septembre dernier à la veille d’affronter Castres. « C'est bon signe. Ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé. Après, c’étaient des accrochages assez légers. Mais ça fait du bien, parce que ça montre que tout le monde est concerné, que tout le monde a envie de bien faire et que tout le monde a envie de porter le maillot le week-end. »
Ntamack de retour sur les terrains
Éloigné des terrains pendant plusieurs mois, ratant le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Romain Ntamack n’a fait son retour que le week-end dernier. Auteur d’un essai, le demi d’ouverture était heureux de retrouver les terrains, malgré la défaite de son équipe. « Je suis content, il me tardait de revenir. C'était une période assez longue, assez compliquée sur beaucoup de points pour moi. J'avais envie de reprendre du plaisir avec les mecs », a déclaré Romain Ntamack au micro de Canal+, espérant que ses « petits pépins physiques soient » derrière lui désormais.