Antoine Dupont : Le contrat signé en secret qui pose problème au Stade toulousain ?

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont a l’un des salaires les plus conséquents du rugby. Le demi de mêlée du Stade toulousain a d’ailleurs pu bénéficier d’un contrat qui semble avoir été signé dans le plus grand secret. Sauf que cet engagement serait en train de poser problème aux Rouge-et-Noir.
À travers les années, Antoine Dupont a acquis une très belle notoriété dans le rugby. Le capitaine du XV de France est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Alors forcément, le demi de mêlée du Stade toulousain bénéficie d’un contrat plutôt alléchant comparé aux autres. D’ailleurs, l’international français aurait signé un bail dans le plus grand secret il y a quelques années. Mais celui-ci serait en train de poser problème aux Rouge-et-Noir.
Antoine Dupont a signé un contrat dans l'anonymat le plus total ?
D’après les informations de L’Equipe, la société 3S-Alyzia avait signé un contrat de partenariat commercial avec celle d’Antoine Dupont, dénommée AD 9 Conseils, lorsque ce dernier a rejoint le Stade toulousain en 2017. Le bail aurait toutefois été prolongé dans l’anonymat le plus total après être arrivé à échéance. L’investissement avait un but publicitaire et était important, puisque le demi de mêlée de 29 ans devrait toucher 1,8M€ d’ici la fin de l’engagement. Mais 3S-Alyzia n’a vraisemblablement presque jamais utilisé l’image d’Antoine Dupont sur la dernière décennie.
Le Stade toulousain n'est pas au bout de ses peines
L’Equipe précise donc que les éléments mis bout à bout soulèveraient quelques questions et commenceraient donc à attirer des problèmes au Stade toulousain. L’une des premières interrogations qui revient est de savoir si ces sommes versées à Antoine Dupont par un partenaire du club ont été déclarées dans le salary-cap, au bon moment et entièrement. Et surtout, à quel moment 3S-Alyzia s’y retrouve sur le plan financier sans avoir vraiment utilisé l’image d’Antoine Dupont à des fins publicitaires. Le Stade toulousain n’est visiblement pas au bout de ses peines avec cette histoire.