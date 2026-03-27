Antoine Dupont : Le contrat signé en secret qui pose problème au Stade toulousain ?

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont a l’un des salaires les plus conséquents du rugby. Le demi de mêlée du Stade toulousain a d’ailleurs pu bénéficier d’un contrat qui semble avoir été signé dans le plus grand secret. Sauf que cet engagement serait en train de poser problème aux Rouge-et-Noir.

À travers les années, Antoine Dupont a acquis une très belle notoriété dans le rugby. Le capitaine du XV de France est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Alors forcément, le demi de mêlée du Stade toulousain bénéficie d’un contrat plutôt alléchant comparé aux autres. D’ailleurs, l’international français aurait signé un bail dans le plus grand secret il y a quelques années. Mais celui-ci serait en train de poser problème aux Rouge-et-Noir.

XV de France : «Il vaut mieux enlever Dupont et Bielle-Biarrey», la proposition hallucinante sur RMC ! https://t.co/aEYsWR8Xst — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Antoine Dupont a signé un contrat dans l'anonymat le plus total ? D’après les informations de L’Equipe, la société 3S-Alyzia avait signé un contrat de partenariat commercial avec celle d’Antoine Dupont, dénommée AD 9 Conseils, lorsque ce dernier a rejoint le Stade toulousain en 2017. Le bail aurait toutefois été prolongé dans l’anonymat le plus total après être arrivé à échéance. L’investissement avait un but publicitaire et était important, puisque le demi de mêlée de 29 ans devrait toucher 1,8M€ d’ici la fin de l’engagement. Mais 3S-Alyzia n’a vraisemblablement presque jamais utilisé l’image d’Antoine Dupont sur la dernière décennie.