«C’est quoi le problème ?», le coup de pression pour défendre Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Antoine Dupont fait partie des meilleurs joueurs du monde. Le capitaine du XV de France est également une célébrité et certains lui reprochent de parfois s’égarer du rugby en prenant part à certains évènements. Des accusations qui ont fait bondir un défenseur du demi de mêlée toulousain de 29 ans.

Cela fait maintenant plusieurs années que le nom d’Antoine Dupont revient souvent dans les classements des meilleurs joueurs de rugby du monde. Plus surprenant, le nom du demi de mêlée revient également de plus en plus souvent dans les magazines people. Le Toulousain prend souvent part à des évènements aux quatre coins de la planète et il s’affiche également avec des célébrités, comme sa compagne Iris Mittenaere, ancienne Miss France.

Antoine Dupont : Un clash provoqué par son nouveau contrat ? https://t.co/sMujz7l8K8 — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Je ne vois vraiment pas où est le problème » Antoine Dupont profite bien de sa vie, mais cela ne plaît pas à certains. En effet, certains lui reprochent de se disperser et de délaisser un peu le rugby. Des critiques qui font rire Max Guazzini. « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », avait déclaré l’ancien patron du Stade Français lors d’une interview accordée au Midi Olympique en septembre dernier.