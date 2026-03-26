XV de France : «Il vaut mieux enlever Dupont et Bielle-Biarrey», la proposition hallucinante sur RMC !

Si Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, un autre nom fait sensation au XV de France : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB ne cesse d’impressionner avec la sélection française. Mais une proposition hallucinante a été faite sur RMC en vue de la Coupe du monde 2027.
Le XV de France a la chance de pouvoir compter sur une excellente génération pour la Coupe du monde 2027. Si Antoine Dupont est la star de l’équipe de Fabien Galthié, un autre nom est en train de se faire une place de choix aux côtés de Thomas Ramos : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB ne cesse d’impressionner avec le maillot tricolore. Seulement, Vincent Moscato s’est permis de faire une proposition hallucinante sur RMC en vue du Mondial en Australie.
«C’est impossible»
« Dupont et Bielle-Biarrey c’est plus important qu’une bonne mêlée ? J’ai envie de poser une question. Est-ce que tu peux enlever le goal mais garder Mbappé ? Tu joues avec une pipe au goal, ou alors on enlève Mbappé et il ne joue pas pour la Coupe du monde ? Ce n’est pas possible. C’est impossible, a d’abord expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show. Celui qui va te gagner le ballon, c’est ta mêlée. Entre 10 et 15 fois par partie, ces mecs-là vont faire ça. Ce sont les plus importants. Si tu n’as pas de mêlée, ils vont prendre énormément de pénalités. Sur les ballons adverses, ils vont t’enfoncer, tu ne pourras plus défendre. Donc c’est impossible. Je comprends que ce soit tentant de demander ce genre de choses. Mais c’est impossible. Tu peux jouer sans un arrière, mais ça va être compliqué. Sans arrière, tu vas te démerder avec l’ailier. Mais devant, tu ne peux pas. Le jeu commence devant » a-t-il ensuite ajouté.
«Si tu n’as pas une grande mêlée, tu perdras la Coupe du monde»
« Si tu n’as pas de mêlée, tu ne peux pas jouer au rugby. Même à 7, si tu n’as pas une mêlée qui tient à peu près, tu prends des pénalités et tu perds tous tes ballons. Autrement, c’est du jeu de contournement, mais ce n’est pas du rugby, a poursuivi Vincent Moscato. C’est inquiétant ? Si tu n’as pas une grande mêlée, tu perdras la Coupe du monde. Avec cette mêlée, un Dupont en forme et un Bielle-Biarrey, tu peux gagner la Coupe du monde. Cette mêlée [du XV de France] est convenable. On dit ça parce qu’on a toujours été habitué à avoir de grosses mêlées. Donc là, on souffre un peu. Mais avec des joueurs comme ça, je ne suis pas inquiet. Ça ne va pas être notre point fort, mais ça ne sera pas notre point faible. Mais pour résumer, il vaut mieux enlever Dupont et Bielle-Biarrey et avoir une bonne mêlée » a enfin conclu l’animateur de RMC. Sa sortie n’a pas fini de faire parler...