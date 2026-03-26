XV de France : «Il vaut mieux enlever Dupont et Bielle-Biarrey», la proposition hallucinante sur RMC !

Pierrick Levallet

Si Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, un autre nom fait sensation au XV de France : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB ne cesse d’impressionner avec la sélection française. Mais une proposition hallucinante a été faite sur RMC en vue de la Coupe du monde 2027.

Le XV de France a la chance de pouvoir compter sur une excellente génération pour la Coupe du monde 2027. Si Antoine Dupont est la star de l’équipe de Fabien Galthié, un autre nom est en train de se faire une place de choix aux côtés de Thomas Ramos : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB ne cesse d’impressionner avec le maillot tricolore. Seulement, Vincent Moscato s’est permis de faire une proposition hallucinante sur RMC en vue du Mondial en Australie.

XV de France - Antoine Dupont meilleur joueur du Monde ? Une légende du rugby calme tout le monde dans sa réponse https://t.co/SN7Jdw5ZHc — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«C’est impossible» « Dupont et Bielle-Biarrey c’est plus important qu’une bonne mêlée ? J’ai envie de poser une question. Est-ce que tu peux enlever le goal mais garder Mbappé ? Tu joues avec une pipe au goal, ou alors on enlève Mbappé et il ne joue pas pour la Coupe du monde ? Ce n’est pas possible. C’est impossible, a d’abord expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show. Celui qui va te gagner le ballon, c’est ta mêlée. Entre 10 et 15 fois par partie, ces mecs-là vont faire ça. Ce sont les plus importants. Si tu n’as pas de mêlée, ils vont prendre énormément de pénalités. Sur les ballons adverses, ils vont t’enfoncer, tu ne pourras plus défendre. Donc c’est impossible. Je comprends que ce soit tentant de demander ce genre de choses. Mais c’est impossible. Tu peux jouer sans un arrière, mais ça va être compliqué. Sans arrière, tu vas te démerder avec l’ailier. Mais devant, tu ne peux pas. Le jeu commence devant » a-t-il ensuite ajouté.