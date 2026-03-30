Rugby - Un joueur de Top 14 secoué devant la presse : «Ça fait mal au c*l»

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne n’avait pas vu cette claque venir. Les hommes de Christophe Urios se sont lourdement inclinés ce dimanche sur la pelouse du Stade Français en Top 14 (64-20). Un joueur des Jaune-et-Bleu a d’ailleurs été secoué par cette défaite, et n’a pas mâché ses mots au moment de donner son ressenti après la partie.

L’ASM Clermont Auvergne ne s’attendait sans doute pas à un tel scénario ce dimanche en Top 14. Les hommes de Christophe Urios espérait repartir de Paris avec une victoire. Mais finalement, le club clermontois s’est lourdement incliné sur la pelouse du Stade Français (64-20). Chez les Jaune-et-Bleu, on était abattu après cette défaite. Et un joueur de l’ASM Clermont Auvergne n’a pas caché son désarroi après la partie.

Du jamais vu en France : Jalibert et Ntamack explosent un record du Top 14 ! https://t.co/YsDJQ8NJiL — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«J’ai bien les boules» « Ça pique... C’est dur, ça fait mal à la tête. Mais voilà c’est fait, et maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Il va falloir repartir au boulot, retravailler. Il va falloir reprendre peut-être certaines bases aussi au niveau mental, je ne sais pas. Là je n’ai pas les réponses à chaud. Mais ce qui est sûr c’est qu’il ne faut surtout pas lâcher, il ne faut surtout pas perdre espoir, loin de là. J’espère que ça va nous servir et ça va nous resserrer des matchs comme ça. Il y a beaucoup d’équipes qui arrivent à se resserrer après des grosses défaites, quand ils se prennent des cartons rouges, etc. Donc ça peut être aussi une belle claque pour le dernier sprint final » a d’abord expliqué Baptiste Jauneau face à la presse, dans des propos rapportés par Blog RCT.