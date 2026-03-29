Le rugby connait une révolution et c'est à cause d'Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey

Axel Cornic

Le rugby français s’est découvert une nouvelle star en plus d’Antoine Dupont, avec Louis Bielle-Biarrey. A seulement 22 ans, l’ailier de l’UBB et du XV de France semble tout bonnement être inarrêtable et les records tombent devant lui comme les défenseurs adverses. Au point même d’impressionner les plus grandes légendes de ce sport...

Il y a un grand nombre de pays qui aimeraient avoir le vivier de talents français. Antoine Dupont est évidemment le visage le plus connu et reconnu, puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Mais il y a d’autres phénomènes générationnels comme Louis Bielle-Biarrey, devenu cet hiver le meilleur marquer d’essais en une édition du Tournoi des 6 Nations, faisant tomber un record vieux d’un siècle.

Nouveau scandale dans le rugby - Agression en plein match : «Il m'a dit qu'il portait plainte» https://t.co/AlsrxfDK7o — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Il n'est pas le plus grand, mais... » Pour Jonny Wilkinson, véritable légende vivante du rugby, ce sont des joueurs comme Bielle-Biarrey et Dupont qui permettre de faire évoluer ce sport au fil des années. « Dans le rugby, ce qui est magnifique, c'est que même si on le joue depuis 200 ans, il reste toujours des espaces révolutionner ce sport, même quand on pense qu'on a tout vu ce qui est possible. Il (Louis Bielle-Biarrey) n'est pas le plus grand, peut-être le plus rapide mais il est surtout capable de révolutionner le sport » a expliqué l’ancien international anglais, au micro de RMC.