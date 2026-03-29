Menacé par «un danger permanent», Louis Bielle-Biarrey raconte son moment compliqué

Axel Cornic

Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey a déjà écrit l’histoire en collectionnant les records d'essais avec le XV de France. Mais il y a un ailier de Top 14 qui semble faire douter même le serial-marqueur de l’Union Bordeaux-Bègles, qui a fait son grand retour en Top 14 ce week-end après le 6 Nations 2026.

Le temps passe, mais on n’arrive toujours pas à s’y faire. Les statistiques de Louis Bielle-Biarrey sont plus hallucinantes les unes que les autres et ce n’est pas terminé, puisqu’il n’est encore qu’au tout début de sa carrière. Cela s’est vu cet hiver avec le XV de France, puisqu’il est devenu le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du Tournoi des 6 Nations... en seulement trois participations.

Antoine Dupont : Les retrouvailles que tout le monde attendait ? https://t.co/KEMyr4fexH — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Bielle-Biarrey face à Wainiqolo En Top 14, il n’est toutefois pas le meilleur depuis le début de la saison. C'est un autre phénomène qui détient pour le moment la première place du classement de marqueurs d’essais dans le Championnat français et c’est Jiuta Wainiqolo, avec 15 réalisations en autant de matchs. Bielle-Biarrey pointe juste derrière lui, avec 10 essais en 11 rencontres. Et ça tombe bien, puisque les deux fusées se sont croisées ce samedi, à l’occasion du match entre le LOU et l’UBB de la 20e journée (17-21).