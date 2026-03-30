Matthieu Jalibert avec Antoine Dupont : Les retrouvailles sans Ntamack, «il y a eu des discussions»

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2026 n’a pas vraiment bien commencé, avec notamment le forfait de Romain Ntamack, habituel titulaire au poste de numéro 10 avec le XV de France. Mais c’était sans compter sur le retour au plus haut niveau de Matthieu Jalibert, qui a livré des prestations incroyables aux côtés d’Antoine Dupont.

Les doutes étaient nombreux en janvier dernier. Installé comme un titulaire indiscutable depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2020, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait pour le 6 Nations. Et pour le remplacer la solution n’était autre que rappeler un certain Matthieu Jalibert, dont la carrière avec le XV de France n’a toutefois pas été linéaire ces dernières années.

Vincent Moscato et RMC : Il raconte tout ! https://t.co/h9rMGkqlNR — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« On ne joue pas ensemble le week-end, mais... » Trop offensif, pas assez bon sur les bases du rugby comme la défense, l’ouvreur de l’UBB a souvent été critiqué et certains voyaient déjà Galthié lui préférer Thomas Ramos, pourtant arrière de formation. Mais finalement, Jalibert a réalisé certaines de ses meilleures prestations sous le maillot tricolore, relançant totalement le débat avec Ntamack, à un peu plus d’un an de la Coupe du monde. Mais il a fallu d’abord faire quelques ajustements, comme il l’avait confié après le premier match contre l’Irlande. « Avec Antoine, on ne joue pas ensemble le week-end, mais je pense qu’on parle le même rugby et on a la même envie de jouer » avait-il expliqué, au micro de RMC.