Antoine Dupont et le Stade Toulousain : La folle série stoppée net par l'UBB

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles est toujours en course pour un incroyable doublé en Champions Cup, après avoir éliminé le Stade Toulousain en quart de finale (30-15). Un véritable exploit pour les coéquipiers de Matthieu Jalibert, surtout face à un véritable mastodonte de la compétition internationale qui semblait jusque-là intouchable.

Bordeaux l’a fait. Tout au long de la semaine précédant ce quart de finale, on parlait d’une revanche du Stade Toulousain après l’élimination de la saison dernière. Mais c’est bien l’UBB qui a remporté la victoire et qui se rapproche un peu plus d’un nouveau titre en Champions Cup.

C'est terminé à Chaban. L'aventure européenne s'arrête là pour nos Toulousains. pic.twitter.com/ijBXSTlWvq — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 12, 2026

Le Stade Toulousain était sur treize demi-finales consécutives C’est un véritable exploit, puisque l’UBB a mis fin à une incroyable série du côté du Stade Toulousain, qui restait sur pas moins de treize demi-finales consécutives toutes compétitions confondues. Il faut en effet remonter à 2018 pour voir un dernier carré d'une Coupe d'Europe sans les Haut-garonnais, qui cette année-là, disputaient la Challenge Cup après une saison 2016/2017 catastrophique. D’ailleurs, la dernière défaite en quart de finale de la Champions Cup c’était justement en avril 2017 avec une lourde défaite sur la pelouse du Munster (41-16). A l’époque, Antoine Dupont n’était pas encore là puisqu’il signera à Toulouse quelques mois après, mais on pouvait retrouver déjà François Cros, Julien Marchand ou encore Dorian Aldegheri.