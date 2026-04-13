«C’est un avertissement» : Le coup de pression d’Antoine Dupont au Stade Toulousain !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont n’aura donc pas pris sa revanche contre l’UBB ce dimanche. Le Stade toulousain s’est incliné face aux Unionistes en Champions Cup et a ainsi été éliminé dès les quarts de finale. Antoine Dupont en a alors profité pour lâcher un coup de pression aux siens pour la suite de la saison.

Ce dimanche, Antoine Dupont souhaitait prendre sa revanche sur l’UBB, qui avait éliminé le Stade toulousain la saison dernière en Champions Cup. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour les Rouge-et-Noir, qui ont une nouvelle été sortis par Louis Bielle-Biarrey et ses coéquipiers (30-15). Antoine Dupont n’a d’ailleurs pas manqué de lâcher un coup de pression à son équipe après cette nouvelle désillusion sur la scène européenne.

Dupont et Ntamack contre Jalibert et Bielle-Biarrey : «On risque d'être déçu», une désillusion en prévision ? https://t.co/7mLlh02uli — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Notre campagne de Champions Cup n’est pas bonne» « On n’a pas été ridicules en infériorité numérique mais on a dépensé beaucoup d’énergie, et sur la fin, on n’a pas réussi à rattraper notre retard. Jouer 30 minutes à 14 sur des matchs de ce niveau-là, c’est très compliqué. Il faut aussi savoir marquer sur ses temps forts et on n’en a pas été capables dans un début de match qui aurait mérité d’être validé avec des points. Ça a péché dans des détails, des touches perdues dans leur camp, trop de turnovers au sol... » a d’abord expliqué Antoine Dupont dans des propos rapportés par La Dépêche.