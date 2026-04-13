Un joueur de l'UBB peut établir un incroyable record après avoir battu Antoine Dupont (et ce n’est ni Bielle-Biarrey ni Jalibert)

Axel Cornic

Ce dimanche, tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos ou encore Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey. Il faut dire qu’il y avait du beau monde sur la pelouse de Chaban-Delmas pour le quart de finale de la Champions Cup, mais c’est un tout autre joueur qui a brillé.

C’est assez rare pour le souligner, le Stade Toulousain ne participera pas aux demi-finales de la Champions Cup. Une première depuis 2018 pour les Haut-garonnais, surclassés par l’UBB (30-15), qui les élimine pour la deuxième année consécutive. Et le héros de la rencontre n’est pas vraiment celui qu’on attendait...

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⚡️Grâce à un essai d'Arthur Retière, Bordeaux prend 12 points d'avance sur Toulouse et se dirige vers les demi-finales !



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Un quadruplé historique pour Arthur Retière ? Au lendemain de ce quart de finale, on parle surtout d’Arthur Retière, entré en jeu à la place de Damian Penaud et auteur du dernier essai des Bordelo-bèglais. Et quand on veut remporter la Champions Cup, il vaut mieux l’avoir dans son équipe ! Car l’ailier ou demi de mêlée pourrait bien disputer une quatrième finale en quatre ans et peut-être remporter autant de titres, ce qui serait un immense exploit. Il jouait en effet avec La Rochelle en 2023, puis avec le Stade Toulousain en 2024 et finalement avec l’UBB la saison dernière, où il semble être devenu un véritable porte-bonheur.