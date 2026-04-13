Antoine Dupont en a marre du rugby : Le malaise qui peut inquiéter

Après une fin de Tournoi des 6 Nations délicate, Antoine Dupont pensait se relancer avec son club du Stade Toulousain. Mais ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé, puisque le demi de mêlée se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques après l’élimination des Haut-garonnais en quart de finale de la Champions Cup (30-15).
On ne pensait même plus cela possible. Depuis 2021, Antoine Dupont est désigné par les observateurs de la planète comme l’un des meilleurs à n’avoir jamais foulé un terrain de rugby. Les superlatifs commençaient à manquer, surtout après son passage réussi à 7 avec une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais l’état de grâce semble être terminé...
Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ?
Car le demi de mêlée de 29 ans, semble être redevenu un simple humain comme tous les autres. Avant son retour à la compétition en novembre dernier, on se posait beaucoup de questions à la suite d'une deuxième grave blessure au genou droit. Et ces inquiétudes étaient finalement justifiées, puisque nous n’avons pas le meilleur Antoine Dupont en ce moment. Pire, lors du Tournoi des 6 Nations la plupart des observateurs ont même décrété que sa prestation face à l’Ecosse (50-40), était l’une des pires de sa carrière. Et pour ne rien arranger, le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 semble accuser le coup au niveau mental.
« Mentalement, ça a été dur de revenir »
Dès la fin du 6 Nations 2026, il semblait en effet avoir hâte de couper avec le rugby. « Ce qui me tarde le plus ? D’avoir une semaine de vacances. De pouvoir couper, d’avoir un emploi du temps vide. Pouvoir me reposer, ne pouvoir penser qu’à moi, ça va me faire du bien… » avait déclaré Antoine Dupont, avant d’ajouter : « On a souvent un contrecoup quand on revient de longue blessure. Je ne l’ai peut-être pas eu physiquement, mais, mentalement, ça a été dur de revenir sur cette fin de Tournoi ». Et ça ne s’est pas arrêté après une semaine de vacances à l’île Maurice, puisque dès son retour au Stade Toulousain il avait une nouvelle fois évoqué une sorte de lassitude. « Le 6 Nations, ça a été long et éprouvant, aussi bien mentalement que physiquement… ».