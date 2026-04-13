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Antoine Dupont en a marre du rugby : Le malaise qui peut inquiéter

Antoine Dupont en a marre du rugby : Le malaise qui peut inquiéter
Axel Cornic

Après une fin de Tournoi des 6 Nations délicate, Antoine Dupont pensait se relancer avec son club du Stade Toulousain. Mais ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé, puisque le demi de mêlée se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques après l’élimination des Haut-garonnais en quart de finale de la Champions Cup (30-15).

On ne pensait même plus cela possible. Depuis 2021, Antoine Dupont est désigné par les observateurs de la planète comme l’un des meilleurs à n’avoir jamais foulé un terrain de rugby. Les superlatifs commençaient à manquer, surtout après son passage réussi à 7 avec une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais l’état de grâce semble être terminé...

Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ?

Car le demi de mêlée de 29 ans, semble être redevenu un simple humain comme tous les autres. Avant son retour à la compétition en novembre dernier, on se posait beaucoup de questions à la suite d'une deuxième grave blessure au genou droit. Et ces inquiétudes étaient finalement justifiées, puisque nous n’avons pas le meilleur Antoine Dupont en ce moment. Pire, lors du Tournoi des 6 Nations la plupart des observateurs ont même décrété que sa prestation face à l’Ecosse (50-40), était l’une des pires de sa carrière. Et pour ne rien arranger, le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 semble accuser le coup au niveau mental.

« Men­ta­le­ment, ça a été dur de reve­nir »

Dès la fin du 6 Nations 2026, il semblait en effet avoir hâte de couper avec le rugby. « Ce qui me tarde le plus ? D’avoir une semaine de vacances. De pou­voir cou­per, d’avoir un emploi du temps vide. Pou­voir me repo­ser, ne pou­voir pen­ser qu’à moi, ça va me faire du bien… » avait déclaré Antoine Dupont, avant d’ajouter : « On a sou­vent un contre­coup quand on revient de longue bles­sure. Je ne l’ai peut-être pas eu phy­si­que­ment, mais, men­ta­le­ment, ça a été dur de reve­nir sur cette fin de Tour­noi ». Et ça ne s’est pas arrêté après une semaine de vacances à l’île Maurice, puisque dès son retour au Stade Toulousain il avait une nouvelle fois évoqué une sorte de lassitude. « Le 6 Nations, ça a été long et éprou­vant, aussi bien men­ta­le­ment que phy­si­que­ment… ».

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