Le phénomène Louis Bielle-Biarrey est inarrêtable : Antoine Dupont déjà dépassé ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby, Antoine Dupont ne traverse pas vraiment une période faste depuis son retour de blessure. Que ce soit avec le XV de France ou avec le Stade Toulousain il a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas encore et ça pourrait commencer à devenir inquiétant, surtout à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.

Rien ne résiste à Antoine Dupont. Ou plutôt, rien ne lui résistait. Car depuis sa deuxième grave blessure au genou droit, le demi de mêlée de 29 ans n’est plus vraiment le même. On avait été rassurés lors de ses premiers matchs avec le Stade Toulousain, mais force est de constater que le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 est très loin du niveau qui était le sien il n’y a pas si longtemps.

Un joueur de l'UBB peut établir un incroyable record après avoir battu Antoine Dupont (et ce n’est ni Bielle-Biarrey ni Jalibert) https://t.co/ilJBr6NleM — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Antoine Dupont n’est plus aussi dominant Le Tournoi des 6 Nations, semble avoir mis en évidence la méforme de celui qui est considéré comme l’un des plus grands rugbymans de l’histoire. Ces dernières années, le nom d’Antoine Dupont était omniprésent dans tous les tableaux de statistiques, ce qui montrait sa domination sans partage sur le terrain. Mais en cette édition 2026 il faut bien chercher pour le trouver, puisqu’il est absent de la plupart des classements importants. Le seul où il surnage encore concerne son jeu au pied, puisqu’il est le joueur ayant gagné le plus de mètres grâce à son coup de pied (2042).