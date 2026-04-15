Antoine Dupont «râleur» et «un peu chef dans l’âme» : Les confidences sur son attitude dans le vestiaire…

Antoine Dupont a l’image d’un homme simple et réservé, à l’instar de Zinedine Zidane durant sa carrière de footballeur. Mais dans le vestiaire, le capitaine du XV de France doit faire preuve de caractère et avoir l’âme d’un leader comme il l’avait expliqué l’an passé dans un podcast.
Le grand public connaît bien désormais Antoine Dupont, dont la popularité a dépassé le cadre du rugby depuis longtemps. Mais dans l’intimité du vestiaire, quel genre d’homme est le demi de mêlée, qui cultive une personnalité simple et réservée ? Invité du podcast Sous le soleil de Platon l’année dernière, le protégé de Fabien Galthié s’était prononcé sur son caractère.
« Pousser les autres à faire comme j’avais envie peut-être »
« J’ai quand même de l’égo, avait assuré le capitaine du XV de France, pas si discret qu’il n’y paraît dans le vestiaire. Il en faut quand on est un compétiteur, un sportif de haut niveau, il faut avoir de l’égo, mais me mettre en avant dans un groupe, ça n’a jamais été quelque chose que j’affectionnais. Je n’ai jamais aimé parler devant tout le monde, je n’ai jamais aimé être celui qui est devant et qui dit « suivez moi », mais d’un autre côté, quand ça n’allait pas comme j’avais envie, ça m’agaçait aussi. Donc j’avais ce tempérament râleur, et un peu chef dans l’âme, mais de second rang, qui restait derrière et aimait bien commander à distance, donc ça allait aussi avec ma personnalité. Pousser les autres à faire comme j’avais envie peut-être (rire) ».
« On est obligé d’avoir un leadership sur l’équipe »
Par son poste, Antoine Dupont doit inévitablement faire preuve de caractère sur et en dehors du terrain. « Mon rôle de demi de mêlée implique un leadership qui concerne quand même en grande majorité le jeu, car on le conduit, on est obligé d’avoir un leadership sur l’équipe, d’être écouté et pouvoir emmener son équipe avec soi, avait détaillé la star française. Donc les numéros 9 restent des capitaines dans l'âme, c'était un côté de mon jeu que je n'avais pas beaucoup développé, et encore une fois qui ne m'intéressait pas alors que ce n'était pas une bonne chose car il fallait que je l'ai. Le coach m'a poussé à ce rôle-là parce qu'il savait que ça allait me faire évoluer aussi en tant que joueur. »