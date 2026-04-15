Antoine Dupont «râleur» et «un peu chef dans l’âme» : Les confidences sur son attitude dans le vestiaire…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont a l’image d’un homme simple et réservé, à l’instar de Zinedine Zidane durant sa carrière de footballeur. Mais dans le vestiaire, le capitaine du XV de France doit faire preuve de caractère et avoir l’âme d’un leader comme il l’avait expliqué l’an passé dans un podcast.

Le grand public connaît bien désormais Antoine Dupont, dont la popularité a dépassé le cadre du rugby depuis longtemps. Mais dans l’intimité du vestiaire, quel genre d’homme est le demi de mêlée, qui cultive une personnalité simple et réservée ? Invité du podcast Sous le soleil de Platon l’année dernière, le protégé de Fabien Galthié s’était prononcé sur son caractère.

Antoine Dupont écarté, la solution radicale envisagée «pour le piquer» https://t.co/vtseZoR6bn — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Pousser les autres à faire comme j’avais envie peut-être » « J’ai quand même de l’égo, avait assuré le capitaine du XV de France, pas si discret qu’il n’y paraît dans le vestiaire. Il en faut quand on est un compétiteur, un sportif de haut niveau, il faut avoir de l’égo, mais me mettre en avant dans un groupe, ça n’a jamais été quelque chose que j’affectionnais. Je n’ai jamais aimé parler devant tout le monde, je n’ai jamais aimé être celui qui est devant et qui dit « suivez moi », mais d’un autre côté, quand ça n’allait pas comme j’avais envie, ça m’agaçait aussi. Donc j’avais ce tempérament râleur, et un peu chef dans l’âme, mais de second rang, qui restait derrière et aimait bien commander à distance, donc ça allait aussi avec ma personnalité. Pousser les autres à faire comme j’avais envie peut-être (rire) ».