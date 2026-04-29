«Personne ne peut le piffrer à l'OM» : Le cas Greenwood agite le vestiaire marseillais !

L'OM traverse une période plus que compliquée et la fin de saison s'annonce même très inquiétante en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Il faut dire qu'en coulisses, la situation serait tendue notamment autour de Mason Greenwood qui cristallise les tensions autour de lui comme le souligne Walid Acherchour.
Depuis quelques semaines, Mason Greenwood ne semble plus faire l'unanimité à l'OM. A tel point que son cas commencerait à cristalliser les tensions au sein du vestiaire marseillais où les privilèges accordées à l'ailier anglais agaceraient le reste du groupe comme l'explique Walid Acherchour.
Greenwood à l'OM, ça se tend !
« Quand j'expliquais il y a deux semaines que Greenwood ne pouvait pas être un leader d'équipe et ne fédérait pas un groupe, que personne ne pouvait se le piffrer à part deux éléments anglophones : Timothy Weah parce qu'il est proche de lui ou Nwaneri qui a complètement déteint sur lui et que lui aussi n'en a rien à cirer, j'ai eu toute la plèbe olympienne qui m'est tombée dessus en mode : "mais sans lui, tu ne gagnes pas de matchs". Oui, c'est le meilleur joueur de ton effectif. Il y a un sentiment ambivalent qu'on a encore une fois hier sur les 60 premières minutes de jeu, tu presses beaucoup mieux sans Greenwood. Mais quand il rentre, c'est lui qui peut faire la diff. Tu es piégé avec ces mecs là dans le management parce que le DS ne peut plus lui parler parce que l'entraîneur ne peut plus lui parler, parce qu'il est au club et qu'il a une valeur », confie-t-il dans l'After Foot sur RMC.
«Greenwood est en froid avec tout le monde»
Un avis partagé par Daniel Riolo, présent à ses côtés : « Beye s'embrouille avec Abdelli, mais il s'embrouille avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort. Beye n'arrive pas à gérer le vestiaire, c'est clair et net. Il s'embrouille avec les joueurs. Il y a un souci, on voit bien qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais remontons quatre mois en arrière et à l'été dernier, il faut savoir comment De Zerbi parlait à ses joueurs. C'était extrêmement violent. Il suffit de revoir le fameux doc sur YouTube. Le nombre de joueurs qui ont échoué à l'OM depuis deux ans, c'est quand même terrible, des joueurs qui partent ailleurs et qui sont meilleurs ou qui ne sont pas bons présentement à l'OM, des variations de forme phénoménales. Hojbjerg un match il est bon et les trois autres non, on ne parle même pas d'Aubameyang qui est en train de terminer en fauteuil roulant, Gouiri qui a disparu, Greenwood ne démarre même pas. Greenwood est en froid avec tout le monde ».