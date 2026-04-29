«Personne ne peut le piffrer à l'OM» : Le cas Greenwood agite le vestiaire marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM traverse une période plus que compliquée et la fin de saison s'annonce même très inquiétante en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Il faut dire qu'en coulisses, la situation serait tendue notamment autour de Mason Greenwood qui cristallise les tensions autour de lui comme le souligne Walid Acherchour.

Depuis quelques semaines, Mason Greenwood ne semble plus faire l'unanimité à l'OM. A tel point que son cas commencerait à cristalliser les tensions au sein du vestiaire marseillais où les privilèges accordées à l'ailier anglais agaceraient le reste du groupe comme l'explique Walid Acherchour.

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❗️Mason Greenwood, annoncé diminué, par Habib Beye, a débuté sur le banc face à l’OGC Nice



⚠️ Mais selon nos informations, l’attaquant anglais paie aussi quelques frictions avec son entraîneur cette semaine@footmercato pic.twitter.com/6NbtTyMnE9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2026

Greenwood à l'OM, ça se tend ! « Quand j'expliquais il y a deux semaines que Greenwood ne pouvait pas être un leader d'équipe et ne fédérait pas un groupe, que personne ne pouvait se le piffrer à part deux éléments anglophones : Timothy Weah parce qu'il est proche de lui ou Nwaneri qui a complètement déteint sur lui et que lui aussi n'en a rien à cirer, j'ai eu toute la plèbe olympienne qui m'est tombée dessus en mode : "mais sans lui, tu ne gagnes pas de matchs". Oui, c'est le meilleur joueur de ton effectif. Il y a un sentiment ambivalent qu'on a encore une fois hier sur les 60 premières minutes de jeu, tu presses beaucoup mieux sans Greenwood. Mais quand il rentre, c'est lui qui peut faire la diff. Tu es piégé avec ces mecs là dans le management parce que le DS ne peut plus lui parler parce que l'entraîneur ne peut plus lui parler, parce qu'il est au club et qu'il a une valeur », confie-t-il dans l'After Foot sur RMC.