«Greenwood ne supporte plus Benatia» : Le «divorce» est confirmé à l’OM !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM. À l’issue de la 32e journée, le club phocéen se retrouve septième de Ligue 1 à sept points du troisième à deux matchs de la fin de saison. Il faut dire qu’un malaise s’est installé entre Medhi Benatia et l’effectif marseillais, à commencer par Mason Greenwood. Le divorce serait même déjà consommé entre les deux parties.

La fin de saison est chaotique à l’OM. Le club phocéen pointe désormais à la septième place de Ligue 1 après sa défaite contre le FC Nantes (3-0), à sept points de l’OL (troisième) à deux journées du terme. Les joueurs marseillais ne semblent plus vraiment concernés par l’ultime objectif de cet exercice 2025-2026, à savoir se qualifier pour la Ligue des champions. Le malaise se confirme même entre Medhi Benatia et le reste de l’effectif, à commencer par Mason Greenwood.

«Il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia» « La nouvelle mise au vert décidée par Beye et Benatia à l’OM ? C’est ridicule. J’ai l’impression qu’ils ne regardent pas les matchs. Tu vois que l’équipe a lâché, que les mecs n’y sont plus. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui ne comprennent pas ce que Beye fait là et trouvent qu’il n’a aucune légitimité. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.