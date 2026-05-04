«Greenwood ne supporte plus Benatia» : Le «divorce» est confirmé à l’OM !

Rien ne va plus à l’OM. À l’issue de la 32e journée, le club phocéen se retrouve septième de Ligue 1 à sept points du troisième à deux matchs de la fin de saison. Il faut dire qu’un malaise s’est installé entre Medhi Benatia et l’effectif marseillais, à commencer par Mason Greenwood. Le divorce serait même déjà consommé entre les deux parties.
La fin de saison est chaotique à l’OM. Le club phocéen pointe désormais à la septième place de Ligue 1 après sa défaite contre le FC Nantes (3-0), à sept points de l’OL (troisième) à deux journées du terme. Les joueurs marseillais ne semblent plus vraiment concernés par l’ultime objectif de cet exercice 2025-2026, à savoir se qualifier pour la Ligue des champions. Le malaise se confirme même entre Medhi Benatia et le reste de l’effectif, à commencer par Mason Greenwood.
«Il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia»
« La nouvelle mise au vert décidée par Beye et Benatia à l’OM ? C’est ridicule. J’ai l’impression qu’ils ne regardent pas les matchs. Tu vois que l’équipe a lâché, que les mecs n’y sont plus. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui ne comprennent pas ce que Beye fait là et trouvent qu’il n’a aucune légitimité. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
«Il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire»
« Donc quel intérêt ça a de punir les mecs ? J’entends les supporters qui me disent ‘ils touchent 500 000€ par mois, ils peuvent courir’ mais c’est plus compliqué que ça. Je pense que là, il n’y a pas un joueur qui se pose la question, hormis peut-être Timothy Weah et Medina, de savoir s’ils seront au club la saison prochaine. C’est sûr que si tu dois faire des stages, un coup à Rome, un coup à Marbella et un coup à la Commanderie, les mecs ont beau gagner beaucoup d’argent, ils ont aussi des femmes et des enfants qu’ils ont envie de voir. Ce n’est pas en les punissant de façon ridicule comme ça que tu vas obtenir quoi que ce soit » a ensuite ajouté l’ancien chroniqueur de Canal+. Reste maintenant à voir si l’OM saura malgré tout terminer la saison sur une bonne note. Mais pour le moment, rien ne va plus sur la Canebière.