Bayern Munich - PSG : Le scénario «miraculeux» qui inquiète Vincent Moscato !

Pierrick Levallet

Après avoir remporté le match aller, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi pour le choc retour des demi-finales de la Ligue des champions. Vincent Moscato n’a toutefois pas vraiment été rassuré par le scénario de la première manche au Parc des Princes, et s’inquiète ainsi pour la seconde en Bavière.

Le PSG a pris l’avantage sur le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé à l’aller (5-4) et aborde donc le match retour avec une petite marge pour la qualification en finale. Seulement, le scénario du match aller n’a pas spécialement rassuré Vincent Moscato, qui s’inquiète donc pour le choc retour de ce mercredi.

«Le Bayern ne me rassure pas du tout pour une qualification du PSG» « Sur la prestation qu’il reste à venir, ça ne me rassure pas quand même. C’est du 50-50. S’il y avait eu 0-0, le Bayern aurait été favori, ils reçoivent, c’est toujours un avantage. Le Bayern ne me rassure pas du tout pour une qualification du PSG. Je pourrais dire l’inverse. J’essaye de me demander si c’est un avantage énorme d’avoir un but d’avance. Je règle beaucoup de problèmes, j’ai du mal à régler celui-là » a d’abord expliqué le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.