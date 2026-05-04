Laure Boulleau et Bielle-Biarrey à Bordeaux, les photos avec le maillot de l'UBB postées sur Instagram

Axel Cornic

Ancienne internationale française de football passée notamment par le Paris Saint-Germain, Laure Boulleau a raccroché les crampons en mais 2018, devenant l’un des visages du Canal Football Club sur Canal+. Mais cela ne l’empêche pas de faire quelques infidélités au ballon rond pour le rugby et notamment l’Union Bordeaux-Bègles de Louis Bielle-Biarrey.

C’est ce qu’on peut appeler une reconversion parfaite. Après avoir porté le maillot du PSG à 232 reprises entre 2005 et 2018, raflant au passage 65 sélections en équipe de France, Laure Boulleau est devenue l’une des consultantes football les plus connues. Elle commente en effet l’actualité de ce sport sur Canal+ et est devenue en quelques années l’un des visages de la célèbre émission le Canal Football Club.

Laure Boulleau file à Bordeaux pour voir l’UBB Mais il n’y a pas que le ballon rond dans la vie de l’ancienne latérale gauche. Il y a trois semaines et plus précisément le 6 avril, Laure Boulleau a en effet publié une série de clichés et de vidéos sur son comptant Instagram montrant son escapade à Bordeaux... pour assister à un match de rugby ! On la voit poser aux côtés de Louis Bielle-Biarrey, mais également de Matthieu Jalibert ou encore faire une touche dans les rues de la ville avec Pierre Bochaton, en marge de la victoire de l’UBB sur Leicester lors du huitième de finale de la Champions Cup (64-14).