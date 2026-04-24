Mercato : Olivier Giroud s'imagine dans un autre club que le LOSC pour l'avenir

Axel Cornic

Il aura 40 ans en septembre prochain, mais Olivier Giroud ne semble pas encore vouloir raccrocher les crampons. L’attaquant ne ferme en effet pas la porte à une possible prolongation au LOSC en cette fin de saison, mais parallèlement il semble également se projeter dans l’avenir, avec un possible retour dans l’un de ses anciens clubs.

Pour certains, la MLS est l’antichambre de la retraite. Pas pour Olivier Giroud, qui après une seule saison au Los Angeles FC a décidé de faire son retour en Ligue 1, qu’il avait quittée il y a plus de dix ans. En juillet dernier, le Champion du monde 2018 a ainsi signé pour le LOSC et il ne fait pas que de la figuration, puisqu’il totalise 11 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues.

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Retour réussi au LOSC, mais... Ça pourrait bien continuer, puisque tut récemment il n’a pas fermé la porte à une possible prolongation, lui dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain. « On verra, on verra, ce n’est pas ma priorité » a répondu Giroud, au micro de Ligue 1+. « Ce n’est pas le plus important honnêtement. Je me concentre sur l’équipe et si toutes les conditions sont réunies, on verra. D’abord que le LOSC finisse à la meilleure place et après on verra ».