90 000€ par joueur : Un dirigeant du PSG donne des détails sur ce projet important pour le club

Depuis plusieurs années, le PSG tente de développer au maximum son centre de formation. Une volonté illustrée par Luis Enrique notamment, qui aime intégrer des Titis à l’équipe première. Directeur du centre, Yohan Cabaye a lâché une révélation importante sur le coût que représente cet impressionnant développement à Paris. Explications.
En 2023, le PSG inaugurait le Campus PSG à Poissy. Un changement drastique pour l’équipe première, mais également pour le centre de formation. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, plusieurs « Titis » ont pu être intégrés à l’équipe première, et bénéficient d’infrastructures de très grandes qualités propices à leur développement. Un nouveau projet avec les jeunes incarné par le directeur du centre de formation Yohan Cabaye. L’ancien milieu de terrain a d’ailleurs révélé un élément important concernant le coût de chaque jeune pour le PSG.
« La fédération estime ce coût à environ 90 000 euros par an et par joueur »
« Il y a le terrain, mais derrière il y a toutes les ressources humaines qui leur permettent d’exercer, d’aller à l’école, de pouvoir dormir sur place, en résidence, de faire des activités. Forcément ça a un coût et la fédération estime ce coût à environ 90 000 euros par an et par joueur. On a une mission prioritaire, c’est de fournir des joueurs pour l’équipe professionnelle, ou alors, malheureusement, si pour X raisons ce n’est pas possible, de leur permettre de jouer au plus haut niveau possible », a ainsi révélé Yohan Cabaye au cours d’un entretien accordé à France Info.
Une formation adaptée pour Luis Enrique
« Pas moins de quatre nouveaux joueurs ont franchi le cap professionnel cette saison, Quentin Ndjantou, Mathis Jeangeal, Stanley Nsoki et David Boly. On avance, on progresse », poursuit le directeur du centre de formation du PSG. Le capitaine Tomas Cordier, lui, confirme le bon développement de cette dynamique autour des jeunes. « La formation s’inspire de ce que fait Luis Enrique. Ce qui pousse à être meilleurs et à aller au plus haut niveau chez les pros », confie-t-il.