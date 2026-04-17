90 000€ par joueur : Un dirigeant du PSG donne des détails sur ce projet important pour le club

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, le PSG tente de développer au maximum son centre de formation. Une volonté illustrée par Luis Enrique notamment, qui aime intégrer des Titis à l’équipe première. Directeur du centre, Yohan Cabaye a lâché une révélation importante sur le coût que représente cet impressionnant développement à Paris. Explications.

En 2023, le PSG inaugurait le Campus PSG à Poissy. Un changement drastique pour l’équipe première, mais également pour le centre de formation. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, plusieurs « Titis » ont pu être intégrés à l’équipe première, et bénéficient d’infrastructures de très grandes qualités propices à leur développement. Un nouveau projet avec les jeunes incarné par le directeur du centre de formation Yohan Cabaye. L’ancien milieu de terrain a d’ailleurs révélé un élément important concernant le coût de chaque jeune pour le PSG.

🗣️ « 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗩𝗢𝗨𝗟𝗢𝗡𝗦 𝗔𝗠𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗘𝗟𝗦 𝗩𝗔𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗗𝗖 » 🏆🇪🇺



Yohan Cabaye 🇫🇷 évoque le rôle de la formation du PSG à travers l’Ile de France et l’hexagone. 💎 pic.twitter.com/Q67TEHLgWq — BeFootball (@_BeFootball) April 9, 2026

« La fédération estime ce coût à environ 90 000 euros par an et par joueur » « Il y a le terrain, mais derrière il y a toutes les ressources humaines qui leur permettent d’exercer, d’aller à l’école, de pouvoir dormir sur place, en résidence, de faire des activités. Forcément ça a un coût et la fédération estime ce coût à environ 90 000 euros par an et par joueur. On a une mission prioritaire, c’est de fournir des joueurs pour l’équipe professionnelle, ou alors, malheureusement, si pour X raisons ce n’est pas possible, de leur permettre de jouer au plus haut niveau possible », a ainsi révélé Yohan Cabaye au cours d’un entretien accordé à France Info.