Daniel Riolo : L’humiliation en direct sur RMC

En difficulté face à Liverpool (0-3) mercredi soir, Amine Gouiri n’a pas été épargné par Daniel Riolo après la partie. Pour le journaliste de RMC, l’attaquant algérien de l’OM a « joué comme un enfant » sur la pelouse du Vélodrome contre le mastodonte de Premier League.

Pas de miracle au Vélodrome pour l’Olympique de Marseille, largement battu par Liverpool mercredi soir en Ligue des champions (0-3). La qualification pour les barrages va donc se jouer à Bruges, la semaine prochaine, lors de l’ultime journée. Après la rencontre, le journaliste Daniel Riolo n’a pas été tendre à l’égard des joueurs de l’OM, ciblant notamment Amine Gouiri, titularisé en attaque par Roberto De Zerbi.

« Moi j’ai vu un enfant » « Ce soir c’est de la trouille, un manque d’initiatives. Ce sont certains joueurs qui apparaissent comme des enfants, a commencé Daniel Riolo dans l’After Foot. Et je suis désolé mais Amine Gouiri ne m’a pas encore montré qu’il était de taille à ce niveau-là. Moi j’ai vu un enfant ce mercredi soir. »