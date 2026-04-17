«Habib Beye nous prend pour des c*ns» : L’entraîneur de l’OM fait craquer Jérôme Rothen dans son émission !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà de passage à Marbella fin février, l’Olympique de Marseille a retrouvé l’Andalousie cette semaine pour préparer la fin de saison. Habib Beye a eu l’occasion de revenir sur ce stage en conférence de presse, une sortie qui n’a pas du tout convaincu Jérôme Rothen.

Pour préparer le sprint final en Ligue 1, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont effectué un nouveau stage à Marbella. « Ça renforce la cohésion, il permet d’échanger davantage avec les joueurs, de passer du temps ensemble. Dans un sprint final, ces moments sont importants. On sent un groupe très impliqué, très concentré sur l’objectif », a réagi Habib Beye ce vendredi en conférence de presse à la veille du match à Lorient (17h).

« Ça s’est très très bien passé parce que le Marbella Football Center est un complexe magnifique, avec des terrains de très grande qualité, ce qui nous a permis de très très bien travailler, a ajouté l’entraîneur de l’OM, dans des propos rapportés par Le Phocéen. Le fait qu’on soit ensemble, qu’on passe du temps ensemble, ce n’est pas quelque chose qui a été décidé à la dernière minute. On avait envisagé de le faire déjà il y a quelques semaines, après le succès du premier stage qu’on avait fait ici. Je pense que c’était important dans la course à l’objectif, qui est élevé pour nous, mais qui est un challenge intéressant, de se retrouver ensemble, de travailler. On a très très bien travaillé. Les joueurs, je leur ai dit tout à l’heure après la séance, on était dans une adhésion parfaite, dans l’état d’esprit, dans l’attitude. Je pense qu’on a encore une fois pu être un petit peu plus proches d’eux, échanger avec eux, passer plus de temps. Ça crée de la cohésion. Donc c’était très important dans ce sprint final de les avoir avec nous et de pouvoir aussi les gérer dans leur récupération, parce qu’ici il fait très chaud. On a mis beaucoup d’intensité, beaucoup de rythme dans nos séances. Donc tout est assez positif dans ce qu’on a fait, parce qu’on a un groupe qui est vraiment focus sur notre objectif. » Une sortie très loin de convaincre Jérôme Rothen.