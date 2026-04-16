«Une aberration» : Ce joueur de l’OM gagne «presque autant» que Désiré Doué et choque

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme chaque année, L’Equipe a publié dernièrement son traditionnel dossier sur les salaires des joueurs de Ligue 1. On a ainsi pu savoir combien étaient payées les stars du PSG ou encore de l’OM. Et forcément, comme à chaque fois, il y a des sommes qui n'ont pas manqué de choquer. Le salaire d’un Olympien étonne d’ailleurs en comparaison à celui de Désiré Doué.

Sans surprise, les joueurs les mieux payés de la Ligue 1 évoluent au PSG. Comme l’avait révélé L’Equipe, le premier du classement se nomme Ousmane Dembélé avec 1,5M€ bruts par mois. Derrière, on peut retrouver Marquinhos (1,12M€) ainsi qu’Achraf Hakimi et Lucas Hernandez (1,1M€). Pour trouver du premier joueur non-parisien, il faut descendre à la 13ème place avec Pierre-Emile Höjbjerg (OM) avec 500 000€ bruts par mois. Au même niveau, on retrouve également Désiré Doué.

Mercato - OM : L’annonce inquiétante de Marion Bartoli pour l'avenir d'Habib Beye https://t.co/kcnq8de2si — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Kondogbia gagne presque autant que Désiré Doué à Paris » International français et joueur du PSG, Désiré Doué émargerait donc à 500 000€ bruts par mois. Alors que ce salaire semble mérité pour le Parisien, la comparaison avec d’autres fait mal. C’est le cas avec Geoffrey Kondogbia, lui qui serait à 450 000€ bruts par mois. De quoi faire dire à Adrien Aigoin lors du Super Moscato Show sur RMC : « Kondogbia, gros salaire, qui est un joueur confirmé, il faut s’en séparer non ? Mais comment il a eu un salaire aussi élevé ? Rendez-vous compte, Kondogbia gagne presque autant que Désiré Doué à Paris, presque autant que Doué. Ce n’est pas possible. C’est une aberration ».