OM - « Il connaît tout le monde» : Le choix parfait pour remplacer Benatia annoncé sur RMC ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'heure des changements à l'OM. Le nouveau président du club phocéen a été présenté en fin de semaine dernière par le propriétaire Frank McCourt qui a au passage confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison. Le directeur du football va plier bagage. Daniel Riolo a notamment émis l'hypothèse d'une nomination interne qui tombe sous le sens pour cequi est de sa succession.

L'Olympique de Marseille change tout. De l'entraîneur au président, à savoir Habib Beye et Stéphane Richard, en passant par le directeur sportif ! Cette année 2026 sonne comme une révolution institutionnelle dans la cité phocéenne. Le propriétaire Frank McCourt était présent en salle de conférence de presse vendredi dernier pour la présentation du nouveau président qui prendra ses fonctions au mois de juillet, Alban Juster assurant l'intérim jusque-là. Medhi Benatia va partir comme McCourt l'a confirmé.

⚪️🔵 Eric Di Meco sur la situation de l'OM : « Sous l’ancienne direction, beaucoup de paris ont été faits.. On ne va pas faire du cas par cas, mais le président va souffrir, il faut qu’il soit conscient du problème financier du club. » pic.twitter.com/0sKoDY3pEp — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 14, 2026

«Pour la suite de Benatia, c’est le meilleur» La Provence annonçait trois pistes enclenchées par la direction de l'OM pour remplacer le directeur du football. Grégory Lorenzi, Julien Fournier ou encore Mathieu Bodmer. Le dirigeant du Havre ne sera pas l'heureux élu. Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe, le regrette puisqu'il est le candidat parfait à ses yeux pour reprendre le flambeau de Benatia. « Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM. Pour la suite de Benatia, c’est le meilleur. Ce n’est pas le meilleur directeur sportif de ceux qu’on entend parce qu’ils ont tous des qualités. Mais pour moi, c’est le meilleur pour Marseille. Il peut prendre le contexte à Marseille. Il peut prendre la suite de Benatia. Pour moi, parmi les pistes annoncées et même si on sait qu’il n’y ira pas, c’est le seul qui peut parler aux joueurs comme le fait Benatia parce qu’il a la façon de parler ».